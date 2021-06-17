Основы здорового питания. Битва шефов и дегустация чая: как проходят обычные будни воспитанников ВДЦ «Орленок»

У каждой команды - своя подача и украшение конкурсного стола

Солнце, множество зеленых и редких растений, тропинки, спортплощадки, море и, конечно, детский смех – добро пожаловать во Всероссийский детский центр «Орленок». Целое государство со своей особенной экосистемой в Туапсинском районе Кубани. Самый большой лагерь России размером с французское княжество Монако.

- Добрый день!

- Добрый!

Здесь отовсюду доносятся приветливые голоса вожатых и детей. В «Орленке» есть негласный закон доброты – желать всем только «Доброго дня» или «Доброго вечера», на строгое «Здравствуйте» здесь табу. Так, уже с первых слов можно прочувствовать ту самую светлую атмосферу «Орленка».

Воспитанники лагеря «Комсомольский» презентуют свое блюдо жюри.

На часах 11:00, и в лагере уже вовсю развернута бурная деятельность. Отряд в фиолетовых панамах ушел на спортплощадку, в желтых – готовится к выступлению, а я иду в гости к ребятам из лагеря «Стремительный». У них сегодня важное обучающее мероприятие – «Искусство столового этикета». Весь отряд собрался в Зимнем саду среди кустарников и лимонов слушать новую интересную лекцию и учиться делать фигуры салфеток – розы, лилии и корабли.

Станция следующего путешествия – арт-галерея. Здесь девушки готовятся к украшению столовой, а также продумывают детали нового меню. Каждый обед в столовой «Орленка» по правилам должен быть не просто вкусным и соответствовать всем правилам Роспотребнадзора, но и креативным. Поэтому ребята каждый день придумывают тематику своих маленьких пиршеств. Чаще всего они проходят на тему кино или мультиков. Пару дней назад дети придумали себе обед «Космический» и обед «с Ариэль». Новая тема еще в разработке, но на этот раз она будет полностью посвящена правильному питанию и витаминам во фруктах и овощах.

Далее мы отправились вниз на первый этаж в настоящую орлятскую столовую. Там сегодня проходит дегустация Краснодарского чая. Но перед ней, конечно же, интеллектуальный поединок и лекция с фильмом о культуре чае. Ребятам показали ролик об основателе Рейнгольде Гарбе, а вожатая поведала легенду о том, как в этом мире вообще зародилась чайная культура. Затем воспитанники стали отвечать на вопросы – В какой стране появился чай? Может ли напиток испортиться? Сколько сортов чая существует на этой планете? Дети в «Орленке» очень смышленые – отвечали бойко и быстро, будто настоящие чайные ценители! Затем для воспитанников провели дегустацию, а мы отправились на главное мероприятие этого дня – битву шефов!

Битва шефов – это фестиваль-конкурс «Национальная кухня России», который проходит каждую смену в рамках обучающей программы «Основы здорового питания». В этот раз кулинарные команды детских лагерей готовили блюда чувашской кухни.

Торжественный старт фестиваля-конкурса прошел 11 июня. В нем поучаствовал фуд-продюсер проектов «МастерШеф» и «МастерШеф Дети», «Битва Шефов», соведущий программы «Кулинарный поединок» и амбассадор проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора Василий Емельяненко.

- Это очень важно — получать знания о том, как и что есть. Здорово, что у вас уже с детства есть такая возможность. Согласитесь, без еды мы никуда, поэтому она должна приносить пользу и удовольствие. Самое главное в соревнованиях — опираться в первую очередь на вкус. Еда должна быть вкусной! Желаю всем командам удачи, — сказал на кухонном поединке Василий Емельяненко.

Фестиваль-конкурс «Национальная кухня России» проходит в «Орлёнке» ежесменно и каждый раз в его основе лежит кухня разных народов нашей страны. В прошлую смену орлята соревновались в мастерстве приготовления окрошки. Тогда многие гости впервые попробовали это блюдо на традиционном белом квасе. А вот в шестую смену воспитанники приготовили традиционные чувашские блюда.

Самым популярным стало «хуплу» — национальное мучное блюдо с начинкой из мяса и картофеля, за приготовление которого взялись сразу пять команд. Также на суд жюри были представлены ватрушки с творогом «пуремеч», картофельный рулет с щавелем и чувашские вареники «хуран кукли» и пышный чизкейк с ягодами.

Дети готовят ватрушки с творогом «пуремеч». Их особенность в том, что они сладкие и соленые одновременно.

Кулинарные способности орлят оценивали директор средней общеобразовательной школы «Орлёнка» Антонина Ковалёва, заведующая мастерской прикладного и художественного творчества Юлия Шпаковская и начальник отдела питания «Орлёнка» Денис Шипикин. По итогам фестиваля-конкурса приз зрительских симпатий получила команда детского лагеря «Звёздный», а победу одержал детский лагерь «Дозорный».

- Мы очень долго и кропотливо готовились к фестивалю-конкурсу, внимательно изучали рецепт хуплу. В нашей команде была девочка из Чувашии, она созванивалась с родственниками, которые помогали составлять текст нашего выступления на чувашском языке. Мы мечтали победить, и это у нас получилось! Мы очень рады, — поделилась впечатлениями участница команды-победительницы Диана Бубашнёва из города Смоленск.

Внутри этого пирога – мясо, картофель и ароматные специи из Чувашии.

Нужно отметить, что никаких сомнений в победе первой команды у жюри не было. Блюдо было действительно самым вкусным, его смели со стола буквально за две минуты. Команда лагеря «Дозорный» получила переходящий кубок, а рецепт-победитель хуплу в ближайшее время будет опубликован на портале здоровое-питание.рф.

Подача национального башкирского блюда «Хуплу» с маринованными огурчиками – фишка лагеря «Стремительный».

Отметим, что обучающая программа «Основы здорового питания» проходит в «Орлёнке» с марта 2021 года совместно с Роспотребнадзором России. Она включает в себя обучающие лекции, кулинарные мастер-классы, фестиваль-конкурс «Национальная кухня России», образовательные стажировки с возможностью изучения правил составления здорового рациона и выбора качественной и безопасной продукции, а также встречи с амбассадорами и экспертами проекта. До конца года её участниками станут целых двадцать тысяч ребят!