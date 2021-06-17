Сказка на льду: шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» покажут в тематическом парке развлечений «Сочи Парк»

Ледовое шоу будет показано на территории «Сочи Парка» с 1 июля по 30 сентября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект, отмеченный множеством почетных премий и наград, покорил сердца зрителей не только в России, но и за рубежом. В исполнении талантливых фигуристов и музыкантов знаменитая поэма А.С. Пушкина раскрывается с новой стороны, сохранив при этом свой национальный колорит и драматургию. Классический сюжет в шоу-сказке пересмотрен на новый лад с помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире.

В ярком и неповторимом мюзикле на льду принимают участие фигуристы мирового уровня. Главные роли исполнят Татьяна Навка, Алина Загитова, Петр Чернышев, Александра Степанова и Иван Букин. Звездный состав мюзикла на льду пополнят Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Максим Ковтун, Филип Уоррен, Елена Йованович, Нодари Маисурадзе, дуэт ледовых акробатов Алексей Полищук и Владимир Беседин и многие другие именитые спортсмены.

Ведущие музыкальные партии озвучивают Филипп Киркоров (Черномор), Ани Лорак (Людмила), Александр Панайотов (Руслан), Алексей Сеченов (Фарлаф), Татьяна Шаманина (Наина), Никита Поздняков (Ратмир), Александр Поздняков (Финн, Рогдай, Голова).

«После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов и просьб зрителей показать спектакль в их регионах. В этом году Сочи станет центром притяжения туристов со уголков нашей огромной страны, поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку. В это непростое время как никогда важно продолжать верить в чудеса, добро и исцеляющую силу любви, именно о них и повествует «Руслан и Людмила», - отметила автор идеи, продюсер и исполнительница главной женской роли в шоу Татьяна Навка.

Гости тематического парка развлечений «Сочи Парк» увидят гигантскую говорящую голову, фейерверки, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения. «Уже семь лет мы работаем, чтобы удивлять детей и взрослых, готовим лучшую программу, и пригласить ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» в качестве гранд-шоу сезона показалось нам прекрасным решением. Теперь у наших гостей будет возможность не только провести время на аттракционах и поучаствовать в многочисленных развлечениях тематического парка развлечений «Сочи Парк», но и увидеть звезд фигурного катания и насладиться невероятным ледовым шоу», - сообщила генеральный директор тематического парка развлечений «Сочи Парк» Людмила Кузнецова.

Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» в тематическом парке развлечений «Сочи Парк» можно увидеть с 1 июля по 30 сентября. Билет на шоу можно приобрести на сайте navka.show и sochipark.ru.