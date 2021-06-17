Роспотребнадзор: в Краснодарском крае найдены новые штаммы опасного коронавируса

Россиян вновь просят подумать о своей безопасности

Москва и Санкт-Петербург вводят новые ограничения для жителей, усиливают контроль за ношением масок в общественных местах. Все из-за роста заболевших коронавирусом. В Краснодарском крае эпидемиологи пока не бьют в набат, но все может измениться.

- В крае зафиксированы новые мутировавшие опасные штаммы коронавируса. И индийский, и все другие. Только, к счастью, три вакцины от COVID-19 благополучно с ними справляются. А значит, важно сейчас сделать прививку, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском управлении Роспотребнадзора.

К слову, власти региона пока отказались от идеи впускать в курортные города только тех, кто уже вакцинировался и имеет соответствующий сертификат. 90 процентов путевок на побережье Черного моря уже раскуплены, и дополнительные требования к отдыхающим были бы крайне непопулярной мерой. Зато теперь туристы могут привиться, как говорится, не отходя от кассы.

Сразу в трех курортных городах организованы мобильные пункты вакцинации. Для того чтобы получить иммунитет от коронавируса (от опасных штаммов в том числе), нужно просто совместить прогулки по достопримечательностям Сочи, Туапсе или Новороссийска с жизненно необходимой процедурой вакцинации. Только не забудьте взять с собой паспорт, медполис и СНИЛС.