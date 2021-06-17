Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 июня 2021: курортный край не закроют для туристов

Нужно привиться, чтобы не заразиться

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 17 июня 2021. В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 105 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 50 тысяч человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

Несмотря на прозвучавшие предложения от депутатов Госдумы, ужесточить требования для гостей курортного края, глава региона Вениамин Кондратьев решил оставить все, как есть. Но призвал россиян, едущих на отдых к Черному морю, прививаться.

Более того, на курортах Краснодарского края теперь созданы все условия, чтобы сделать прививку не отходя от кассы, как говорится.

Мобильные пункты вакцинации развернуты в трех курортных городах Сочи, Туапсе и Новороссийске. Нужно только придти и сделать укол.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 17 июня 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 26 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 17 июня 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 14 человека.

Коронавирус в Сочи 17 июня 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 11 человек.

Коронавирус в Геленджике 17 июня 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 7 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 17 июня 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен 1 инфицированный.

Коронавирус в Ейске 17 июня 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у двух человек.