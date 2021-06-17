Футбол не мальчика, но мужа. В Краснодаре напомнили, как рос вратарь сборной Матвей Сафонов

Матвей Сафонов
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вчера, 16 июня, с честью защитил ворота сборной России против команды Финляндии на Евро 2021. Моте (так ласково зовут его в родном клубе в Краснодаре) залетела только одна "плюшка", но, к счастью, в тот же миг была аннулирована из-за офсайда. Дальше 22-летний Матвей отстоял на ноль.
Прямо по ходу матча эксперты и комментаторы по всей стране рассуждали, как зря, что тренер россиян Станислав Черчесов не доверил самое святое краснодарскому игроку раньше.
- Черчесов понял свою ошибку после игры с Бельгией (наши проиграли там 0:3) и на этот раз поставил Сафонова, - объясняли они прямо по ходу матча с финнами.
Мотя заламывал руки перед телевизором. Фото: FCKrasnodar
А в родном Краснодаре вспомнили, как еще недавно Сафонов смотрел драматичный матч сборной с Испанией на Чемпионате мира в 2018 году и заламывал руки перед телевизором.
- Гордимся тобой, Мотя! - написали в клубе.
Действительно, Матвей, обычно отсиживающийся на скамейке запасных в сборной, с готовностью выпрыгивал из ворот, даже когда в этом не было особой необходимости. Финны не нанесли больше ни одного удара в створ.
А сегодня он - надежда сборной страны. Фото: FCKrasnodar
Кто будет стоять в воротах на важном для россиян матче с Данией, пока неизвестно. Но Мотя не посрамил.
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