Фото: admkrai.krasnodar.ru

А помните, как год назад мы мечтали об этой прививке? Когда выпуски теленовостей напоминали нам хроники Апокалипсиса – «появилась самая опасная инфекция в мире» и, казалось, хуже может быть только война.

Тогда масштабов этой напасти не представлял никто. Переполненные многоэтажные ковидные госпитали, обессиленные больные и врачи, и почти такая же бездыханная экономика. На смену обычной жизни пришла пугающая неизвестность.

А потом вирусологи подарили надежду, что скоро все будет, как раньше. И что в остатке? Вот Франция с завтрашнего дня начинает жить, как обычно: без масок на улице и комендантского часа. А мы, видимо, снова пойдем на жесткий карантин. Статистика заболеваний с каждым днем становится все хуже и хуже.

Хочется спросить у т.н. антипрививочников: вы жить-то хотите? «Авось пронесет» это не русская национальная черта, а свойство мозга. Уверен, что здравомыслящих людей у нас гораздо больше. Сходите на кладбище – посмотрите, сколько свежих могил появилось там за прошлый год.

В январе я похоронил папу. Он был в группе риска. Соседи-одногодки решили заглянуть к родителям и поздравить с Рождеством. Не открыть входную дверь не позволило воспитание. Прививки еще не было. Родители заболели одновременно. Сначала, как рядовая простуда, а потом температура под 40 и кислородная недостаточность. Три недели в реанимации на аппарате ИВЛ. 23 января папы не стало. Я помню каждое его слово из больницы по телефону. Особенно: «Береги маму и тех, кто нам дорог». Я ничего не мог сделать. И все еще разговариваю с папой на кладбище.

Многие мои товарищи также столкнулись с горем от ковида. Как журналист я каждый день слышу много трагических историй. И хочется помочь всем - хотя бы словом. Призвать людей, к спасению собственной жизни. Единственный нас шанс выжить – это остановить распространение смертельного вируса.

Найдите время и сделайте прививку. Хочется верить, что у нас хватит ума победить и это.