Светлана Мартынова

Бывшую арбитражную судью Ростовской области 43-летнюю Светлану Мартынову посадили на 7 лет за махинации с землями кущевских бандитов - цапков. Они владели тысячами гектаров кубанских полей. В 2014 году им вынесли приговор за многочисленные бесчинства, но детали их преступлений продолжают раскрываться до сих пор.

- Экс-судья по делу Цапков может стать фигурантом дела о хищении денег у "Газпрома" через фирмы-однодневки, - сообщает Тасс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о 200 миллионах рублей.

Напомним, Светлана Мартынова, сама уроженка Кущевской, попалась на незаконной скупке земель ОПГ. Бандитов арестовали, судили, но их несметные богатства не давали покоя многим. Мартынова была в их числе. Так, летом 2011-го действующая на тот момент служительница Фемиды вышла на руководство холдинга с деловым предложением: выкупить «наследие» Цапков.

А для того, чтобы все провернуть, была придумана масштабная, но весьма действенная схема. Поскольку это были паи, а их владельцы имели договоры об их аренде с «Артекс-Агро», земли надо было выкупать. Поэтому Светлане Мартыновой, как следует из уголовного дела, пришлось заняться созданием некоей фирмы-прослойки «Маяк», а непосредственно процессом переговоров с собственниками паев, представлением их интересов в суде (для расторжения отношений с Цапками) и последующего оформления судья доверила заниматься знакомой адвокатессе — Виктории Лесной, которая и занималась юридической стороной в этой «концессии» (она уже осуждена и давала показания в процессе со стороны обвинения).

Вся эта работа оценивалась Мартыновой, по данным следствия, в 52 млн рублей. Плюс еще 22,5 млн предполагалось отдать матери Сергея Цапка — Надежде Цапок, на которую вообще-то все юридически завязывалось.

С момента начала этой операции по переоформлению земель судьей было получено порядка 40 миллионов. Разумеется, деньги не лежали в кубышке «на черный день» - Мартынова, как рассказывала в суде Лесная, по-женски делилась с ней приобретениями: внедорожник Land Cruiser 200 — для себя, еще одну иномарку — отцу, пару квартир в Ростове-на-Дону, дорогостоящий ремонт прикупленной «по случаю» кафешки в Кущевской, да еще разные дамские мелочи — вроде часов за полмиллиона рублей (в эквиваленте) их Арабских Эмиратов.

Суд установил, что на самом деле все акции «Маяка» оказались оформлены на родственников и знакомых. Никаких взятых на себя обязательств служительница Фемиды выполнять не собиралась (или уже не могла).

Ее осудили на 7 лет тюрьмы.