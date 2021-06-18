Курортный район Краснодарского края может превратиться в пустошь с химикатами

Таманский полуостров. Фото: Екатерина Чеботарева

Таманский полуостров имеет уникальное географическое расположение: с севера он омывается Таманским заливом Азовского моря, с запада — Керченским проливом, с юга — Черным морем. Именно здесь, на берегу Азовского моря, группа компаний АО «ОТЭКО» собирается организовать производство химпродукции общим объемом 10млн тонн в год. В 2012 году жители Таманского полуострова уже выступали против возведения завода по масштабному производству метанола. Тогда им удалось остановить строительство на стадии проектирования. Однако сегодня ситуация меняется не в лучшую сторону: с апреля 2021 года идут слушания по оценке воздействия работы опасного производства на окружающую среду.

Жители Темрюкского района настроены категорически против возникновения подобных промышленных объектов на Таманском полуострове. Кубанцы всерьез опасаются роста загрязненности окружающей среды и заболеваний среди населения из-за производства аммиака и метанола.

ПОЛУОСТРОВ В ОПАСНОСТИ?

Метанол – один из самых токсичных спиртов, сильный яд нервного и сердечно-сосудистого действия. При попадании метанола в организм (через легкие, кожу) последствия могут быть катастрофическими: чтобы потерять зрение достаточно всего 20-30 мл, а 70 мл - уже смертельная для человека доза. Аварии с выбросом аммиака опасны заражением атмосферного воздуха, который в виде дождей и росы впоследствии выпадает на виноградники, сельхозугодья и личные подсобные хозяйства. Сжиженный аммиак при утечках легко растворяется в воде и является причиной массовой гибели рыб и других обитателей водоемов.

- Кроме вреда для здоровья жителей и опасности техногенных аварий на заводе, Темрюкский район потеряет курортную привлекательность в целом, - уверен депутат Темрюкского городского поселения Денис Никоноров. - Общественные слушания, которые сейчас проводятся, кроме экологических исследований, должны учитывать прежде всего мнение тех людей, которые здесь живут. В Темрюкском районе существует инициативная группа общественников, которые собирают подписи против строительства химзавода.

Жители Таманского полуострова разделились на тех, кто уже готов выразить активный протест. И пока нет никого, кто бы поддерживал строительство опасного производства.

- Считаю, что наш уникальный полуостров нуждается в развитии туристической отрасли, археологии, виноградарства, а не промышленности, - говорит Денис Никоноров.

РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ, А НЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Археологических памятников на территории полуострова множество: наиболее известный – городище Гермонасса – Тмутаракань. Здесь практически постоянно ведутся раскопки – археологи полагают, что земля Тамани таит еще много открытий. История народов, проживавших здесь, до сих пор до конца не изучена. Тут находились большие греческие колонии, проживали киммерийцы, хазары. Не обошли стороной этот край и древние русичи. Найти редкую монету или древнюю амфору для тех, кто занимается дайвингом – обычное дело. Здесь расположены особо охраняемые заповедные территории, такие как Запорожско-Таманский заказник, водно-болотные угодья. Угодья выполняют важную функцию поддержания баланса пресных вод в крайней юго-западной части Восточного Приазовья, а также являются станциями гнездования многих видов водоплавающих птиц.

Недалеко от посёелка Волна Темрюкского района, того самого, где и собираются строить химзавод, находятся грязевые вулканы. Кстати, их на побережье Таманского полуострова несколько десятков. Как установили ученые, самому старшему из вулканов – более 10 млн лет. Вулканические грязи применяют для лечения дерматологических заболеваний и в косметологии.

- Сегодня природа Таманского полуострова находится под угрозой уничтожения, - считает активист Темрюкского района, член общественной экологической организации «Чистый воздух» Екатерина Чеботарева. - В июле 2012 года был запущен в эксплуатацию перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов морпорта «Тамань». С тех самых пор едкий запах мазута не покидает жителей Темрюкского района. А потом к нему прибавились и облака угольной пыли.

ЖИТЕЛИ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ

В 2020 году Таманский терминал навалочных грузов установил рекорд по перевалке угля. Как сообщает пресс-служба группы компаний «ОТЭКО», впервые за все время эксплуатации объём угля на «Таманском терминале навалочных грузов» (ТТНГ) группы превысил 1 млн тонн.

- Наш полуостров находится в степной зоне, здесь постоянные ветра. Люди дышат мелкой дисперсионной угольной пылью, весь берег моря периодически покрывается угольной пленкой, - говорит Екатерина Чеботарева. - А теперь нас собираются травить ядами: аммиаком и метанолом? Рыбы в море нет уже давно, дороги разбиты большегрузами, личные подсобные хозяйства содержать в таких экологических условиях невозможно, умирает виноградарство. Некоторые жители Таманского полуострова уже собираются сменить местожительство, уехать за пределы района. Но большинство все же надеется отстоять свое право на здоровое существование. Оставьте нам чистое море, уникальные пляжи, заповедную природу Тамани!

Сегодня в Темрюкском районе организован сбор подписей против строительства завода. Подписи жителей Тамани будут отправлены вместе с обращением президенту России.

Связаться с организаторами петиции - общественной экологической организацией «Чистый воздух», можно по номерам телефонов: 8(995)264-34-48 Александр Алексеенко, председатель ОЭО «Чистый воздух», 8(918)386-39-06 Екатерина Чеботарева, активист ОЭО «Чистый воздух».