Владимир Путин поздравил выпускников Высшей школы государственного управления, среди которых мэр Сочи

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Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников Высшей школы государственного управления, среди которых глава Сочи Алексей Копайгородский.

Глава государства в режиме видеоконференции встретился с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

– Высшая школа государственного управления – это, по сути, вершина всей системы подготовки управленческих кадров, и в этой системе, которую мы обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья. Они должны работать как единое целое, и, что очень важно, не на протекциях работать, не на связях, а на прозрачных принципах, на основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека. Чтобы каждый, кто стремится принести пользу стране, достичь новых профессиональных высот, мог это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов, – подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Такое обучение за весь период действия программы уже прошли более 300 молодых управленцев из резерва кадрового потенциала страны. По итогам обучения пятеро из них были назначены федеральными министрами, 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России. Многие стали мэрами городов различных субъектов Российской Федерации.

Из выпускников текущего потока четверо – действующие руководители субъектов Федерации, а трое слушателей еще в период обучения стали временно исполняющими обязанности глав регионов.

– Я благодарен за предоставленную возможность получить образование по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Это не только почетно, но и важно. В современных условиях актуально современное качество государственного управления, которое позволяет принимать быстрые, но обязательно верные решения. Лучшие отечественные и зарубежные практики, опыт эффективных управленцев, полученные во время обучения, позволяют эффективно работать над реальными проектами развития города, чтобы добиться позитивных изменений в жизни сочинцев, – рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Эта программа стартовала в 2017 году и с самого начала стала площадкой, которая объединяет талантливых, перспективных управленцев из разных отраслей и регионов Российской Федерации.