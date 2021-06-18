Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 июня 2021: Туристы могут сделать прививку от COVID-19 на курорте

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 18 июня 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 105 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 50,1 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 50 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 3221 человека в крае скончались от коронавируса.

В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 881,7.

Туристы могут привиться от коронавируса прямо на курорте. Пункты вакцинации для отдыхающих уже работают в Сочи, Туапсе и Новороссийске.

В регионе задействованы пять мобильных комплексов. Пропускная способность каждого из них – 50 человек в день. Пункты работают без перерывов и выходных. Вакцинацию от COVID-19 можно пройти даже во время экскурсии, без очереди и предварительной записи.

При этом туристам необязательно проводить на курорте 21 день, чтобы поставить второй укол. На отдыхе можно вакцинироваться как первой, так и второй частью.

Планируется, что в ближайшее время число пунктов вакцинации для гостей курортов увеличатся.

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