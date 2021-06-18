«Мы достойно справились с испытаниями»

Фото предоставлено пресс-службой ККБ №1

- Сколько больных коронавирусной инфекцией было пролечено за год? Какие случаи лечения ковидных больных вам особенно запомнились?

- Более 3 тысяч человек. Практически каждого пациента невольно пропускаешь через себя, так как люди лежат у нас подолгу, уже знаешь родственников – общаешься с ними по телефону, рассказываешь о самочувствии. Особенно запоминаются пациенты, прошедшие через экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Тяжелые больные, которые могут находиться на аппарате долгое время, и уже после снятия с ЭКМО, на фоне сопутствующих заболеваний, осложненных ковидом, продолжать лечение на протяжении 2 - 2,5 месяцев.

За все время процедуру ЭКМО прошли более 50 человек.

Важно отметить, что каждый тяжелый пациент – это труд массы работников, на протяжение всего времени лечения, повторюсь, это занимает большое количество времени.

Фото предоставлено пресс-службой ККБ №1

«Темпы научных исследований не снизились»

- В 2021 году борьба с ковидом продолжается. Ранее вы говорили, что из-за спасения больных этим недугом в ККБ снизилось количество трансплантаций. Получится ли в этом году вернуться к прежним показателям?

- Да, безусловно, пандемия сказалась и на количестве донорских пересадок. Но мы работаем над тем, чтобы наверстать упущенное и выполнить как можно больше трансплантаций. В настоящий момент трансплантация органов выполняется в соответствии с намеченным планом соответствующей территориальной программы. С начала текущего года по настоящий день в нашей клинике выполнено 18 трансплантаций: пересажено 10 почек, 4 сердца и 4 печени.

- Остается ли время для науки? В каких сферах исследований врачам больницы за прошедший год удалось шагнуть вперед?

- Работать приходиться в сложной эпидемиологической обстановке. Однако, даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции темпы научных исследований не снизились. Более того, это обстоятельство стало своеобразным катализатором научного интереса, как к самой болезни, так и к особенностям сопутствующих или фоновых заболеваний.

Разрабатываются патогенетические предпосылки использования клеточных технологий при поражении легких, ассоциированном с новой коронавирусной инфекцией. Изучается применение плазмы доноров-реконвалесцентов COVID-19 в терапии новой коронавирусной инфекции. Систематизируются основные подходы к диагностике и лечению острого коронарного синдрома во время пандемии.

В целом, по результатам исследований за прошедший год подготовлено 172 научные публикации. Из общего числа опубликованных работ, 74 статьи размещены в изданиях, входящих в базу данных Web of Science, 76 – в изданиях базы SCOPUS.

Используемые современные медицинские технологи подтверждены 14 патентами и 3 свидетельствами о регистрации программы для ЭВМ. Успешно прошли защиту 1 диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук и 4 на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Уже в текущем году защищена еще одна докторская и две кандидатских диссертации.

Кроме того, сейчас врачи ККБ №1 ищут решение того, как можно проводить химиотерапию опухолей головы, не затрагивая другие системы и органы. Не имеющие аналогов в мировой практике экспериментальные операции в данный момент проводятся в Сочинском НИИ медицинской приматологии. В перспективе это поможет лечить некоторые тяжелые формы рака.

- Больница постоянно расширяется и модернизируется. Какие работы ведутся прямо сейчас, и что это даст в перспективе?Реконструкция не останавливается

- Конечно, самое главное и масштабное – продолжающаяся реализация второй очереди реконструкции больницы, включающей в себя строительство рентгенодиагностического, лечебно-диагностического корпусов и некоторых вспомогательных объектов.

В рентгенодиагностическом корпусе сейчас идут отделочные работы и подводка наружных инженерных систем. Именно здесь появятся отделения лучевой диагностики и эндоскопии, а также операционный блок. И здесь будут проводить сложнейшие операции в сфере кардиологии и нейрохирургии.

В лечебно-диагностическом корпусе уже строится седьмой этаж, где разместятся реанимация, а также отделения неврологии, нефрологии, септической реанимации, ожоговое, травматологии и ортопедии, и гнойной хирургии. Завершиться эти работы должны в ноябре 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой ККБ №1

«У нас хотят работать многие»

- Как больница решает кадровый вопрос – особенно в такое непростое время?

- Краевая клиническая больница №1 много лет была центром подготовки медицинских кадров для всего нашего региона. Она является клинической базой 18 кафедр Кубанского государственного медицинского университета.

Все отделения ККБ принимают на стажировку на рабочем месте врачей из муниципальных больниц, чтобы они могли освоить новые методики лечения пациентов и повысить свою квалификацию. Например, в 2019 году такое обучение прошли 48 врачей муниципального звена – по специальностям хирургия, травматология, неврология, торакальная хирургия, анестезиология и хирургия. В 2020 году, конечно, эта работа немного приостановилась, но она будет продолжаться.

Поскольку наша больница является центром компетенций по разным направлениям медицины, у нас хотят работать многие специалисты, но мы, конечно же, проводим строгий отбор, поскольку работать в таком темпе и таком качестве, в каком действует система ККБ №1 – непросто.

- На лечение в ККБ №1 приезжают в том числе люди из других стран. Почему именно сюда, в Краснодар?

- Думаю, дело в том, что наша больница занимает в России лидирующие позиции во многих областях медицины. Она знаменита перспективными научными разработками и инновационными методами лечения. Объективно – качество медицинских услуг в ККБ №1 сопоставимо с ведущими европейскими или американскими больницами. При этом их стоимость значительно ниже, а спектр услуг – разнообразен: от рутинных методик до роботизированного удаления опухолей.

Некоторые виды медицинской помощи не имеют аналогов не имеют аналогов в крае, к примеру: кардиохирургия, в том числе детская, сосудистая, торакальная, лечение нарушений ритма сердца, вертебрология, генетика, нефрология, а также единственного в крае травмоцентр первого уровня для взрослых и ожоговый центр.

Благодаря всему этому пациенты из многих стран и выбирают для лечения именно наше медучреждение.

«Этот юбилей – особенный»

- В этом году Краевой клинической больнице №1 исполнилось 205 лет. Что впереди?

- Каждый год жизни нашей больницы становится еще одной вехой в развитии не только самого учреждения, но и всей системы здравоохранения Кубани и России. История НИИ-ККБ№ 1 – это постоянная разработка и внедрение революционных практик, открытие новых отделений, проведение высокотехнологичных операций, а главное - неустанная помощь людям. 2020-й год показал, на что способна больница и ее коллектив. Во время пандемии коронавирусной инфекции удалось успешно осуществить работу ковидного госпиталя и при этом сохранить плановую и экстренную помощь.

Так что этот юбилей – особенный. Все без исключения сотрудники прожили тяжелейший год, но достойно справились со всеми испытаниями. Я благодарен всем специалистам, которые отдают свои знания, умения, силы и свое сердце на благо пациентов.

- Что бы вы пожелали коллегам в преддверии профессионального праздника?

- Здоровья, сил и благополучия в семье. Сегодня каждый медицинский специалист – это герой своего времени. Но хочу сказать коллегам: берегите и себя тоже. Спасая чужие жизни, не забывайте и про свою. Да, пандемия бросила вызов врачам, но мы достойно пережили 2020 год, и, я уверен, что и в 2021-ом Краснодарский край окажется в списке регионов, сумевших минимизировать последствия пандемии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 70 тысяч операций в год проводится в ККБ №1, из которых больше трети - высокотехнологичные;

- 810 тыс. амбулаторных посещений в год;

- 120 тыс. пролеченных пациентов в год;

- 137,5 тыс. КТ-исследований в год;

- 14 тыс. МРТ-исследований в год;

- 34 тыс. консультаций тяжелых больных в районах края;

- 55 – операционных;

- 240 - реанимационных коек.