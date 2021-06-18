Тарифы ЖКХ с 1 июля 2021: сколько будет стоить коммуналка для жителей Краснодара

Тарифы ЖКХ с 1 июля 2021 в Краснодаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К традиционному летнему повышению ставок жители Краснодара уже готовы. В кубанской столице вырастут цены на основные услуги. Конечно, повышение хоть и небольшое, но все же малоприятное. Рассказываем, какие будут действовать тарифы ЖКХ с 1 июля 2021 года.

- Тарифы индексируются раз в год. 1 июля 2021 года стоимость услуг уже изменится, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте цен и тарифов. - Повышение платежей населения за коммунальные услуги ограничено в среднем по Краснодарскому краю на 4 %, но допустимо отклонение по муниципальным образованиям еще на 2,6%.

В целом, максимальный рост платы не должен превысить 6,6% за весь набор коммунальных услуг. Платежки с увеличившимися цифрами придут в августе. Однако не все строки квитанций с июля подрастут.

НА ЗАМЕТКУ

Какие будут тарифы ЖКХ с 1 июля 2021

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Для тех, кто живет по обычным счетчикам в доме с газовой плитой в городе, цена за один киловатт подрастет на 22 копейки. Вместо 5,02 рубля будем платить 5,24 рубля.

Для горожан, проживающих в домах с электроплитами, и жителей сельских населенных пунктов, - 3,67 рубля. Ранее за киловатт было - 3,52 рубля.

Жители Краснодара, у которых установлен счетчик день/ночь, за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00 теперь будут выкладывать 5,87 рубля, что на 25 копеек больше. Проживающие в домах с электроплитами и сельского населения - 3,76 рубля.

Ночной тариф также изменится - 3,15 рубля вместо 3,02. Для сельского населения и городского населения в домах с электроплитами - 2,21 рубля, хотя ранее было 2,12.

МУСОР

Цена за обращение с ТКО тоже изменится - жители города будут платить 393,75 рубля за кубометр. То есть раскошеливаться придется на 6,31 рубля больше.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

На том же уровне останется тариф на тепловую энергию, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах краснодарцев. Правда, не для всех. За 1 гигакалорию мы будем платить 2072,66 рублей, если вас обслуживает «Автономная теплоэнергетическая компания» - филиал «Краснодартеплоэнерго». А вот если в платежке указано АО «Краснодартеплосеть», то услуга подорожает до 1827,67 за гигакалорию вместо предыдущих 1771,18.

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Не изменятся с 1 июля тарифы на воду для потребителей ООО «Краснодар Водоканал». Холодное водоснабжение, как и прежде, обойдется в 38,71 рубля за один куб, а за водоотведение заплатим 28,16 рубля.

КАПРЕМОНТ

Стоимость тарифа останется неизменной - размер взноса, как и прежде, составляет 5,32 рубля за квадратный метр. А итоговая сумма в платежке просчитывается по универсальной формуле: тариф за квадратный метр умножается на общую площадь, которая принадлежит собственнику. То есть человек, проживающий в квартире на 50 квадратов, платит ежемесячно 266 рублей.

*Тарифы ЖКХ с 1 июля 2021 указаны на основе данных крупных поставщиков услуг.