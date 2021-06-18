«В Ялте потоп, но туристы продолжают лететь»: несмотря на непогоду в Крым прибывают отдыхающие

В Керчи улицы ушли под воду

Крым третий день заливают дожди. Под воду ушла Керчь, Ялта - на грани, есть трудности с транспортным сообщением в Севастополе. Но рейсы из Москвы и Питера на курортный полуостров все прибывают и прибывают.

- Аэропорт работает в штатном режиме. На текущий момент задержек рейсов связанных с погодными условиями в районе аэродрома нет, - сообщили "КП" в пресс-службе аэропорта в Симферополе.

Судя по онлайн-табло ни один рейс, следующий на полуостров, не задержан.

Онлайн-табло аэропорта в Сомферополе

- У нас в Севастополе льет второй день. Но море пока на месте, - говорит Оксана Анцоева. Каждое лето она приезжает в Крым из Санкт-Петербурга на свою небольшую дачу в окрестностях города-героя.

В Ялте сложно добираться по городу, во многих районах отключают свет

К слову, синоптики обещают, что погода наладится в ближайшие часы. Но пока дождь не прекращается, добавляя властям и экстренным службам новых проблем.

- Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много, - написала глава администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в соцсети.

Ялту окутала стихия

В Ялте только за шесть часов выпала месячная норма осадков.

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