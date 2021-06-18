"Такой апокалипсис никогда не видела": самый популярный енот России застрял с хозяевами в затопленной Ялте

Ялту заливает, енот Тема ждет, когда все закончится. Фото: raccoon.tema

Самый популярный енот России Тема это лето проводит в путешествиях по курортам страны. Его хозяева – Лена и Олег - арендовали автодом и отправились сначала в Краснодарский край, а потом – в Крым.

Тема с хозяйкой Еленой в путешествии. Фото: raccoon.tema

Параллельно устраивают и фан-встречи с подписчиками енота – у него в Инстаграмм больше 300 тысяч подписчиков. Но встреча в Ялте, которая была назначена на 18 июня, не состоялась. Из-за потопа, который сейчас бушует в Крыму, фанаты просто не добрались.

Енот Тема с хозяйкой Леной путешествует по российскому побережью. Фото: raccoon.tema

- Мы обещали, что приедем, а тут такое происходит! Около ялтинского театра имени Чехова у нас должна была быть фан-встреча, мы выехали – пробирались через реки воды, но никто не пришел – тут какой-то апокалипсис, - рассказывает хозяйка Темы Лена. - Я такого ни разу в жизни не видела, только по телевизору. Плывут машины, люди. И по прогнозу, потоп закончится только в час ночи, выехать в Севастополь не можем. А мы туда собирались дальше. В Крыму бушует стихия, мы свой автодом поставили на пригорке. Потому что в низине его бы просто снесло. В низменности вода прибывает и прибывает, очень надеемся, что до нашей машины вода не дойдет.

По улицам Ялты текут бурные реки. Спасатели дежурят и помогают людям добраться до участков, где безопасно.

- Люди пытаются перейти улицу с детьми, с питомцами на руках, но течение настолько сильное, что их просто сносит. Спасатели помогают и вытаскивают всех, - снимает происходящее на видео Елена.

В это время енот Тема сидит на кровати в автодоме и хрустит крекерами. Его на улицу, где все бурлит и течет, не выносят. Опасно.

- Реки вышли из берегов, затоплен центр города, - рассказала глава Ялты Янина Павленко. - Продолжается эвакуация людей. Полностью перекрыт центр города. Также закрыт и въезд в город, чтобы на трассе не было пробок. Направлена техника для расчистки дорог от селей.

Стихия обрушилась на курорт ночью, 18 июня. По данным синоптиков, уже выпала месячная нома осадков, а на Ай-Петри - три месячных нормы. Циклон пока уходить не собирается, ливни продолжаются. Сайт kp.ru сообщает последние новости о наводнении из-за рекордных ливней в Крыму 18 июня 2021 года. Смотрите прямую онлайн-трансляцию.