«Море пока на месте, берега - тоже»: туристы из Петербурга рассказали о непогоде в Севастополе

Крым находится под властью стихии. Фото: Янина Павленко

Керчь приходит в себя после настоящего наводнения. Вчера, 17 июня, на улицах города воды было столько, что передвигаться можно было только вплавь. Синоптики обещали, что дожди стихнут сегодня, но под ударом стихии оказались уже Ялта и Севастополь.

- Дорогие гости нашего города и его жители, просим вас не выходить из дома без большой необходимости,- гласит объявление на сайте мэрии Ялты.

Набережные Ялты сейчас выглядят так. Фото: Андрей Елисеев

По городу перебои с водо- и электроснабжением.

- В Севастополе идет монотонный дождь, но море пока на месте, берега - тоже, - рассказывает "КП" туристка из Петербурга Оксана Аницоева. - Мы каждое лето приезжаем сюда, у нас тут есть небольшая дачка. Пока все нормально.

В подъездах многоквартирных домов в Ялте - вода. Фото: Татьяна Панина

Жители полуострова, между тем, дождь, хоть и с такими последствиями, воспринимают как благо. Каждое лето природа здесь страдает от засухи. Но этот сезон, видимо, станет для крымчан исключением.

Тревогу вызывает инфраструктура курортов.

Ялту поливает уже шесть часов. Фото: Янина Павленко

- Пляж поплыл, в подземных переходах вода, - описывает невзгоды мэр Ялты Янина Павленко на свое странице в соцсети.

Экстренные службы выставили на улицы города всю имеющуюся технику. Но устранять последствия потопа придется долго.

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