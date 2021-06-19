Пять причин отдохнуть в Небуге

Вид на поселок Небуг

Сочи, Геленджик, Анапа - популярные курорты Краснодарского края, которые у всех на слуху. Сотни тысяч туристов приезжают на отдых в эти города и жалуются на дискомфорт из-за толпы. А ведь в регионе это не единственные курорты! Например, незаслуженно малоизвестный посёлок Небуг с полукилометровой полосой мелкой цветной гальки вдоль Чёрного моря. Рассказываем о всех плюсах и минусах этого места.

Первая причина - это ты, а вторая – все свободные гамаки

Все пляжи в Небуге оборудованы современной инфраструктурой

Да-да! Малоизвестность Небуга - это его самый настоящий плюс. Свободный, но при этом оборудованный всем необходимым пляж – то, чего так не хватает на курортах вблизи Черного моря. Берег на пляже достаточно большой – 40-50 метров. Он состоит из крупной и средней гальки, что естественно понравится всем, кто не любит последствия от песчаных пляжей. Еще одним плюсом купальной зоны в Небуге является отсутствие рядом железной дороги, которая проходит почти через все побережье в Сочи и Туапсе. При этом попасть на городской пляж можно практически из любой точки поселка – к нему ведет широкая аллея с сувенирными лавочками и кафе.

Яхты, параплан и профессиональный серфинг

На пляжах Небуга можно позаниматься и сап-серфингом

Несмотря на свою небольшую популярность, пляжи в Небуге оборудованы большим количеством развлечений – прогулки на яхтах с выходом в открытое море, полеты на парапланах с фотографиями, а при больших волнах здесь даже учат профессиональному серфингу! Кроме того, на побережье в Туапсинском районе есть и рядовой морской интертеймент – батуты, пирсы, множество кафе и поездки на бананах или катамаранах. Также несколько раз в сезон сюда привозят сап-борды, на которых можно совершить красивую прогулку по морю, еще и полезную для здоровья.

Аквапарк среди гор

Аквапарк "Дельфин" в Небуге"

Однак из главных точек притяжения для туристов в Небуге – аквапарк «Дельфин». Он работает с 1997 года и пользуется огромной популярностью у туристов. Он расположен в невероятно живописном месте – Кавказские горы с одной стороны и Черное море с другой. Все это создает атмосферу настоящей сказки. Всплеск эмоций, конечно, добавляют аттракционы. Тут они трех уровней – для настоящих экстремалов, любителей и новичков, поэтому головокружительных приключений хватит на всех!

Южные котики Плюша и Паштет

Морские котики Плюша и Паштет

В Небуге расположен достаточно бюджетный дельфинарий с уникальными артистами. Тут выступают южные котики Плюша и Паштет, морская красавица-львица Алиса, дельфины Гоша с Петровичем и ласковый котик Тома. Вход в дельфинарий всего 700 рублей, а детям до пяти лет так вообще бесплатно. А еще в этом дельфинарии прекрасная архитектура – крыша бассейна выполнена в форме небольшого амфитеатра, что позволяет наслаждаться представлениями морских животных даже в непогоду. А главное – всегда видеть южное небо!

Бассейны с видом на море как на Бали

Любимая локация для фото в Небуге

Если вы давно мечтали сделать фотографию из бассейна на фоне моря, то теперь для этого не нужно лететь через всю планету - такой снимок можно сделать и в Краснодарском крае. Отельеры Небуга создали настоящий рай для эстетов прямо на Черноморском побережье и, конечно, все самые красивые девушки отправляются сюда за пополнением своей ленты в Instagram!