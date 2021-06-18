«Кому-то весело, а кого-то скорая забрала»: инструктор по выживанию из Кемерово помогает ялтинским спасателям вытаскивать людей из воды

Фото: https://www.instagram.com/oleg.taiga

Олег – инструктор по выживанию в тайге. Прожил 260 дней в глухой тайге, ведет курсы по выживанию и даже называет себя - Олег Тайга. Сам он живет в Кемерово. В Крым вместе с семьей приехал в отпуск, и планировал отправиться в поход в горы в районе Севастополя. Но застрял в Ялте, где семья остановилась на пару дней. Стихия накрыла город, выбраться из него просто не получилось.

- В Ялте объявили ЧС. Слава богу, что я не в горах. В такой ситуации там можно серьезно встрять, - говорит Олег Тайга. – МЧС предупредило, что тут опасно для жизни, и это чистая правда. Дороги в Ялте со всех сторон затопило, плывут машины, потоком воды сбивает людей. Олег путешествует в автодоме. Машину он отогнал на возвышенность, а сам кинулся помогать спасателям вытаскивать людей и машины из бурлящего потока.

- Но люди совершенно не понимают, что делают. Особенно пожилые, они, зачем-то, идут прямиком в этот бурлящий поток, - рассказывает Олег. - Прибыли спасатели и вытаскивают людей из заблокированных машин. Я стараюсь не пускать никого в бурлящие потоки и оказываю содействие спасателям, а вода все прибывает.

Олег записал на видео, как один мужчина плавает на надувном матрасе по затопленному входу в подземный переход. А в это время на дороге рядом стоит скорая.

- Пока одному весело, к другому приехала скорая, - говорит Олег Тайга, показывая страшные кадры. - Мужчину то ли оторвавшийся номер от машины, то ли какой-то острый предмет в потоке ударил под коленку, он упал и его понесло в потоке. Его вытащили, вызвали скорую.

А тем временем в МЧС Крыма сообщают, что всем, кому нужна помощь, могут звонить по номеру 112.

- Всем, кому требуется помощь, в том числе эвакуации, пусть сообщают по этому номеру, где находятся, мы спасем, - пояснили в МЧС.

В Ялте введен режим ЧС, въезды в город закрыты, не ходит общественный транспорт, затоплен Морской вокзал. По улицам плывут вещи, мусорные баки и даже ларьки…

Уже в эвакуировано 120 пострадавших жителей в пункты временного размещения – такие открылись в нескольких районах города. Власти Ялты объявили, что в регионе планируется отключить водоснабжение. Поэтому жителей попросили запастись водой. Часть города – без света.

Сайт kp.ru сообщает последние новости о наводнении из-за рекордных ливней в Крыму 18 июня 2021 года. Смотрите прямую онлайн-трансляцию.