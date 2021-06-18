Набережные Ялты сейчас выглядят так. Фото: Андрей Елисеев

Полуостров Крым заливают ливни. Под удар стихии попали сразу несколько районов республики. Там выпало 82 мм осадков — это почти две месячные нормы, которые обрушились на город за пару часов. Сильнее всего залило Керчь, где из берегов вышла река Мелек-Чесме, а уровень воды поднялся до первых этажей жилых домов. Людям пришлось передвигаться по городу вплавь и на надувных лодках. Сейчас спасатели эвакуируют жителей региона. Помогают и туристам, оказавшимся в водном плену.

После потопа в Крыму спасатели рассказали, как нужно действовать во время наводнения

Как советуют в МЧС, прежде всего, когда наступает большая вода, нужно подняться на верхний этаж здания, чердак или крышу.

- До прибытия спасателей подавайте сигнал бедствия: днем — вывешиванием или размахиванием белым или цветным полотнищем, подбитым к древку, в темное время — световым сигналом и, периодически, голосом, - говорят в ГУ МЧС по Крыму.

После наводнения при подходе к зданию нужно соблюдать осторожность. Необходимо проверить надежность всех его конструкций (стены, полы), остерегайтесь падения каких-либо предметов, порванных и провисших электрических проводов;

- При осмотре внутренних комнат не применяйте в качестве источника света открытый огонь, спички, свечи и т.д. из-за возможного присутствия газа в воздухе, - рекомендуют спасатели. - Для этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках.

Кроме того, важно проверить, исправны ли электропроводки, газоснабжение, водопровод и канализация. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь, что все в порядке.

- Всем, кому требуется помощь, в том числе эвакуация, необходимо звонить по телефону 112. Сообщите, где вы находитесь, есть ли угроза большой воды, как долго у вас хватит заряда телефона, - уточняют в МЧС по Крыму.

Как только спасателям поступает заявка, на место выезжают сотрудники МЧС на лодках.

Пункты размещения есть во всех муниципальных образованиях Крыма. Спасатели сами определяют, куда отправлять пострадавших от потопа людей, исходя из загруженности.

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