Активист из Краснодара будет месяц жить на минимальный размер оплаты труда

Игорь Еременко уже все рассчитал и деньги отложил

Бизнесмен и общественник Игорь Еременко решил провести эксперимент. В течение месяца он будет жить на установленный законом минимальный размер оплаты труда (МРОТ). А он составляет - 12 298 рублей. За процессом можно будет следить в его аккаунте Инстаграм, где он будет ежедневно рассказывать о том, хватает ли ему этой суммы.

Активист тщательно подготовился и все просчитал. Так, на еду он отложил 10 тыс. рублей. На проезд и коммуналку осталось чуть больше двух тысяч.

- Для чистоты эксперимента я использую свою пенсию Минобороны, - говорит Еременко. - Так будет более реалистично, ведь у многих есть допдоходы. Она не намного больше МРОТа - 15,5 тыс.

На сегодня величина прожиточного минимума в Краснодарском крае на 2021 год для трудоспособного населения составляет 12 298 рублей.

Игорь Еременко уже закупил продукты и готов жить на МРОТ

В прожиточный минимум входит:

- Стоимость продуктовой корзины - это месячный набор продуктов питания, рассчитанный на одного россиянина.

- Затраты на оплату коммунальных услуг - сумма определяется по средним расчетным показателям стоимости и объема потребления энергоресурсов.

- Расходы на покупку товаров первой необходимости — это траты на медикаменты, средства личной гигиены, хозяйственные товары.

- Траты на оплату иных бытовых товаров, работ и услуг — речь идет об приобретении дополнительных услуг, которые нельзя включить в категорию первой необходимости, но они также обязательны для нормальной жизни человека. Например, приобретение одежды и обуви, оплата услуг парикмахера и прочее.

- Когда я считал затраты на проезд, рассмотрел два варианта, - рассказывает сайту "КП"-Кубань" Игорь. - Первый - общественный транспорт. Если берем поездку только в офис, 20 рабочих дней, то получается 32 рубля до ТЭЦ и 30 рублей до офиса (я же житель пригорода, не забывайте, а у нас тут ржавый пазик - это роскошь, а не средство передвижения). На месяц вышло 2480 рублей. Второй вариант - передвигаться на автомобиле. Маршрут тот же, расстояние - 15 километров до офиса. Моя «Тойота Витц» имеет расход 7-8 литров на 100 км по городу. Туда-обратно - расход 2,25 литра. Если литр бензина стоит 46 руб, получается 2070 руб на 20 дней. Получился шах и мат общественному транспорту. Ну, в том тарифе, который мы, пригородники, имеем.

Высчитал активист и сумму, которую потратит на проезд по городу

Поэтому Игорь выбрал автомобиль. Хотя расчеты он произвел только проезда в одну точку города.

- А на автомобиле я в день проезжаю порядка 60 км, так как работа не заключается сидением только в офисе. На общественном транспорте это будет вообще очень долго, жарко, дорого, нервно и невозможно, - резюмирует он. - Дальше, думаю, будет интереснее. Все расчёты готовы. Начинаю свой эксперимент 19 июня. Кстати, никто из моих подписчиков не верит, что я продержусь. Но я настроен решительно.