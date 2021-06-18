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Общество18 июня 2021 19:03

На Кубани нашли останки девяти мирных граждан периода войны

А также обнаружили захоронение ста человек периода оккупации
София ФОМЕНКО
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Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

На Кубани нашли останки девяти мирных граждан в рамках дела о геноциде в годы войны. Трое из них предположительно дети. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

- Территория Темрюкского района, где нашли останки, исследовалась в период с 2004 по 2009 годы. Тогда было обнаружено ранее неисследованное захоронение ста мирных граждан, относящихся к неучтенным военным захоронениям погибших в годы оккупации региона в период Великой Отечественной войны, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомства.

Найденные останки извлекут для дальнейшего анализа. Специалисты установят пол, возраст, наличие повреждений, причины и давность наступления смерти.

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