На Кубани нашли останки девяти мирных граждан периода войны

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

На Кубани нашли останки девяти мирных граждан в рамках дела о геноциде в годы войны. Трое из них предположительно дети. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

- Территория Темрюкского района, где нашли останки, исследовалась в период с 2004 по 2009 годы. Тогда было обнаружено ранее неисследованное захоронение ста мирных граждан, относящихся к неучтенным военным захоронениям погибших в годы оккупации региона в период Великой Отечественной войны, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомства.

Найденные останки извлекут для дальнейшего анализа. Специалисты установят пол, возраст, наличие повреждений, причины и давность наступления смерти.