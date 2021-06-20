Солдаты в халатах: истории кубанских врачей, которые самоотверженно боролись с коронавирусом

Даже во время болезни Ольга помогала людям - всех желающих она консультировала по телефону. Фото: личный архив Ольги Меркушиной.

Весной прошлого года сообщения краевого оперативного штаба больше напоминали сводки с фронта. Ежедневно росло количество заболевших. Из-за этого ковидные госпитали стали вторым домом для большинства медиков. Именно они приняли на себя основной удар. Рискуя собой, работают днем и ночью, чтобы спасти людей.

«Помню, сын сказал, что устал меня ждать»

В первые месяцы пандемии врачи трудились в авральном режиме. Весь день на ногах и только перед сном общение с семьей и то - лишь по телефону. Своих пациентов они не бросали даже, когда у самих было плохое самочувствие. 37-летняя терапевт Кавказской ЦРБ Ольга Меркушина – одна из тех врачей, кто заразился на рабочем месте, спасая тех, кто лежал в палатах.

Врачи в больнице пишут слова поддержки друг другу на защитных костюмах. Фото: личный архив Ольги Меркушиной.

- В один из дней я провела обход, а через пару часов узнала, что у одной из пациенток подтвердился положительный тест на коронавирус. Сразу после этого отделение закрыли, весь медперсонал попал на карантин, - рассказывает Ольга Меркушина. - Но работу мы не оставили, санитарки по-прежнему вставали рано утром и дезинфицировали коридоры и палаты, продолжали работать и врачи – пациентов не оставляли. Конечно, было страшно, ведь мы не знали, чего ждать, боялись, что будет тяжелое течение болезни, и не сможем лечить пациентов. О себе думали в последнюю очередь.

Более того, Ольга старалась не оставлять в неведении своих подписчиков в Instagram.

- Я оставила номер мобильного для всех желающих проконсультироваться, если их вдруг что-то беспокоит, - говорит врач. - Никаких денег, что вы!

По словам Ольги больше всего в больнице она скучала по семье.

В стенах медучреждений Ольга Меркушина, которая долгое время была на передовой, а позже начала борьбу с коронавирусом, как и ее пациенты, провела 21 день. Все это время своих родных она не видела – слышала их голос только по телефону. - Помню, как за 5 дней до выписки 10-летний сын сказал мне: «Мам, я устал тебя ждать», - с грустной улыбкой вспоминает Ольга. - Конечно, все, что хотелось в больнице, это обнять свою семью. Лишь в пандемию мы стали еще сильнее ценить эти моменты.

Сначала сражались за жизнь пациентов, а потом за свою

В числе тех, кто сумел справиться с недугом, - семья медиков из Сочи. Две недели они вместе с двумя детьми провели в больнице. 31-летняя Галина Егорова (имена здесь и далее изменены – Авт.) сейчас в декрете. Дома она воспитывает 4-летнюю Машу и 2-летнюю Свету. 40-летний супруг женщины Олег работает в больнице (свою должность он попросил не указывать - прим.ред.) – именно он и заболел первым. Симптомы болезни у главы семейства появились еще в начале апреля, когда коронавирус только набирал обороты. Мужчина без какого-либо страха вызвался на передовую. Почти без отдыха врач работал, когда число пациентов в ковидных госпиталях стало расти.

В итоге, когда мужчина после дежурств вернулся домой, заболела вся семья. - Помню, как за нами приехала скорая. Все сотрудники были в спецодежде. Дочки тогда спросили: «этот дядя космонавт, куда он нас повезет?!» - с улыбкой вспоминает женщина. – Нас в итоге положили в инфекционную больницу №2.

Галина вместе с детьми лежала в палате две недели. Подпись: личный архив.

Там семья пролежала две недели, они прошли терапию и, получив контрольные отрицательные тесты, выписались домой.

- Коронавирус является своего рода катализатором для обострения всех хронических заболеваний. У нас есть знакомые, которые находятся на ИВЛ лишь потому, что вирус не дает организму побороть осложнения. Знаю, что молодые и здоровые переносят инфекцию легко, а некоторые даже бессимптомно, - продолжает Галина. - Но важно понять другое. Коронавирус - это не религия, чтобы верить или не верить в него. Это инфекция, которая очень коварна. И потом медик, которая перенесла болезнь всей семьей, призывает людей защищаться всеми возможными способами. Одна из самых доступных мер — прививка!

60-летняя медсестра была подхвате до самой смерти

К сожалению, далеко не всем медработникам удавалось победить коронавирус. Несмотря на стойкость и рвение к жизни, опасная инфекция привела к трагедии. Так, в Краснодаре скончалась 60-летняя Людмила Кравченко. Она работала медсестрой в отделении реанимации и анестезиологии Мостовской ЦРБ. В больнице женщина проработала более 30 лет, своим опытом делилась с практикантами и не раз помогала им во время стажировок. Выручала она и своих молодых коллег, которым старалась подставить свое плечо в тяжелое коронавирусное время.

- Когда в больницу стали поступать ковидные больные, она не отказалась от дежурства, продолжила работать и помогать, - вспоминают коллеги.

Заболела Людмила 7 мая. Как только у женщины ухудшилось самочувствие, ее сначала госпитализировали в ЦРБ Лабинского района. Там медика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако состояние продолжало ухудшаться, и ее отправили на лечение в Краснодар. В больнице краевого центра женщине назначили лечение, но из-за того, что болезнь протекала тяжело, у нее открылось легочное кровотечение. Спустя месяц тяжелейшей борьбы, ее сердце остановилось.

Ровно за месяц до смерти женщина отметила день рождения - ей исполнилось 60 лет.

- Она была прекрасная мать, бабушка уникальная. В ее руках все горело, ручки золотые. Коллега была отличная. Боль не выразить словами, вспоминаем всегда только добрым словом, - говорят родные медсестры.