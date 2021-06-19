Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 июня 2021: заболеваемость COVID-19 на Черноморском побережье выросла за неделю на 13%

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 19 июня 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 109 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 50,2 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 3232 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 883,6.

Заболеваемость коронавирусом на Черноморском побережье выросла на 13% за неделю. За 1,5 месяца на курортах Кубани зафиксировали более 1,1 тысяч случаев опасной инфекции. Об этом сообщила на брифинге специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

- Среди заболевших 15 работников санаторно-курортной сферы учреждений и 23 туриста, - отметила Татьяна Межевая.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске.

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