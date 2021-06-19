Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 14 человек. ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Авария произошла 19 июня в 08:10. В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в Славянском районе, на 20 км автодороги станица Петровская - Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ. В его салоне находилось 32 человека. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, в аварии пострадали семь человек. К месту происшествия направлены экстренные службы.

В данный момент здесь работают подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона. Направлена и оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные транспортируют пострадавших. Специалисты охлаждают моторный отсек и отключают аккумуляторную батарею автобуса.

К работам привлечены от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 30 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 10 человек и 3 единицы техники.

- Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Chevrolet, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, на 21-ом километре автодороги Славянск - Петровская, произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Черный Ерик – Славянск.

- В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 14 человек для осмотра. Точное количество пострадавших устанавливается, - заключил представитель пресс-службы.