Инструктор по выживанию рассказал, как действовать во время наводнения

Скрин видео: @oleg.taiga

Полуостров Крым топит. Под удар стихии попали сразу несколько районов республики. Синоптики в ужасе от рекордного количества осадков - 82 мм осадков, что составляет почти две месячные нормы. Сильнее всего пострадала Керчь: из берегов вышла река Мелек-Чесме. Сейчас спасатели продолжают эвакуацию жителей региона и освобождают туристов из водного плена.

Эксперт по выживанию Олег Тайга рассказал, как действовать во время наводнения.

На одном из его видео люди сидят в затопленной машине. В какой-то момент автомобиль поплыл. Женщина за рулем растерялась, и не знала, что предпринять. Хотя надо было как можно скорее выйти из машины.

- Вот через дорогу, которая превратилась в бурную реку, переводят пожилую женщину, - рассказывает Олег Тайга. – Действуют правильно: держат пенсионерку с двух сторон, чтобы ее не сбил поток.

По его словам, жители Крыма открывали ломами люки, чтобы вода уходила быстрее.

- Не понимаю, зачем люди выходят из дома в такую жуткую погоду, особенно пожилые. Куда им бежать? – удивляется эксперт по выживанию.

- Самая большая опасность заключается в том, что ты идешь по воде и не видишь, куда наступаешь – под потоком может быть открытый люк, - предупреждает Олег Тайга.

Он показал, как сильно ударило его по ноге камнем, когда он шел по затопленному тротуару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что после потопа в Крыму спасатели рассказали, как нужно действовать во время наводнения. Как советуют в МЧС, прежде всего, когда наступает большая вода, нужно подняться на верхний этаж здания, чердак или крышу.

- До прибытия спасателей подавайте сигнал бедствия: днем — вывешиванием или размахиванием белым или цветным полотнищем, подбитым к древку, в темное время — световым сигналом и, периодически, голосом, - говорят в ГУ МЧС по Крыму.