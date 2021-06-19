Подробности ДТП с рейсовым автобусом на Кубани 19 июня 2021: СК проверяет соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Подробности ДТП с рейсовым автобусом на Кубани 19 июня 2021 внушают ужас. В аварии с рейсовым автобусом пострадали 14 человек. Все они доставлены в больницу для осмотра. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Полицейские Славянского района проводят проверку по факту аварии.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Chevrolet, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, на 21-ом километре автодороги Славянск - Петровская, произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом, который следовал по маршруту Черный Ерик – Славянск. В салоне находились 32 пассажира.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 14 человек для осмотра. Точное количество пострадавших устанавливается, - отметил представитель пресс-службы. - Среди пострадавших - трое несовершеннолетних 2003-го, 2014-го, 2015-го года рождения, их диагнозы уточняются.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Славянского района. На месте работали подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. К спасработам привлекли от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 30 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 10 человек и три единицы техники.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По факту ДТП Славянским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР организована проверка.

- В результате ДТП пострадали 14 пассажиров автобуса, 1 женщина госпитализирована, остальным оказана необходимая медицинская помощь, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, обращая внимание на то, как были соблюдены требований безопасности при перевозке пассажиров. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Славянской межрайонной прокуратурой также организована проверка по факту причинение вреда здоровью пассажирам автобуса.

КОНКРЕТНО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратил внимание, что всем пострадавшим в аварии автобуса в Славянском районе оперативно оказана помощь

– Хорошо, что обошлось без серьезных травм, тяжелых пострадавших нет. Медики оказали необходимую помощь на месте, в районную больницу обратились 14 человек, из них трое детей, - сказал глава региона.

Он призвал водителей быть особенно внимательными летом, когда транспортный поток на дорогах Кубани увеличивается во много раз.

- За рулем вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения. А сейчас, когда все едут к нам на отдых и движение очень интенсивное, это становится еще более актуальным. Берегите себя и близких, – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что среди жертв аварии с рейсовым автобусом на Кубани трое детей.