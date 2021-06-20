Голая правда: где у Черного моря загорают нудисты

«Комсомолка» выяснила, где в Краснодарском крае можно позагорать без...всего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встретив абсолютно голых туристов на пляжах у Черного моря, вы думаете, что это очередная безбашенность, замешанная на беспардонности. На самом деле - это целая философия. Последователи Адама и Евы не признают купальников на отдыхе (к счастью, это касается пока только таких предметов одежды!). Они не только за чистый загар, без полосок и лямочек. Но и за чистую энергию солнца.

- Главный принцип натуризма - максимальное приближение человека к природе, - говорят они.

И оказывается, в Краснодарском крае немало мест, где пестуют свои идеи нудисты.

«Комсомолка» выяснила, где в Краснодарском крае можно позагорать без...всего.

В Геленджике

Поселок Дивноморский

Как найти пляж: от центральной набережной вправо до самого конца и идти в гору. Далее пройти через центральных вход пляжа «Факел» и повернуть направо. Идти около 50 метров до первого поворота. Сразу за ним и начинается нудистский пляж.

Что он из себя представляет: Берег из крупной и средней гальки, шириной от 10 до 20 метров. Дальше уже идут скалы.

Расстояние от Дивноморска до Краснодара - 184 км.

Поселок Кабардинка

Как найти пляж: дойти до мыса Дооб, спуститься к морю и примерно 15 минут идти налево вдоль берега.

Поселок Бетта

Как найти пляж: находится в 30 минутах ходьбы вправо от центрального пляжа.

В Новороссийске:

Поселок Абрау-Дюрсо

Как найти пляж: находится недалеко от базы отдыха, которая получила неофициальное название «Лиманчик», в нескольких километрах от Абрау-Дюрсо. Добраться до него можно, объехав озеро Абрау слева до кемпинга. От кемпинга уже идти налево в гору по грунтовой дороге, далее по ней же вниз до турбазы «Звездый», а там и до «Лиманчика» рукой подать. За ним находится скала, за которой и начинается пляж.

Поселок Мысхако

Как найти пляж: находится он в районе горы Колдун – между поселком Мысхако и Широкой Балкой. Идти пешком примерно 2-3 км. На берегу и в море много валунов.

В Анапе:

Станица Благовещенская

Как найти пляж: если прийти на центральный пляж станицы, то нужно повернуть налево и идти вдоль берега минут 15.

Большой Утриш

Как найти пляж: идти по берегу в сторону Новороссийска. Сам пляж галечный.

В Сочи:

Как найти пляж: находится в 10 км от центра города в микрорайоне Малый Ахун Хостинского района, у впадения в море реки Агура и Агурским виадуком.

Село Лазаревское

Как найти пляж: находится между поселками Лазаревское и Аше. Берег состоит из мелкой и средней гальки. Единственный минус пляжа - находится под горой, по которой часто ездят поезда и пассажирам из окон прекрасно видно отдыхающих.

В Туапсинском районе:

Поселок Джубга

Как найти пляж: находится у подножия горы Еж, справа от центрального пляжа поселка. Иди около километра. Берег - галька, в море - камни и валуны.

У скалы Киселева

Как найти пляж: между мысом Кадош и скалой Киселева.

НА ЗАМЕТКУ

По чужому телу глазами не блуждай - правила соблюдай

Да, у нудистов тоже есть свои правила, которые желательно знать, отправляясь на пляж к обнаженным отдыхающим.

- Самое главное, это не мешать другим нудистам отдыхать, - загибает пальцы Илья Семенов. - Фотоаппараты и видеокамеры лучше убрать подальше. А если уж желание запечатлеть себя обнаженного на фоне моря велико, стоит спросить разрешения у тех, кто загорает рядом. Они ведь могут в кадр попасть.

Когда идете на пляж, обязательно захватите с собой крем против загара с высоким SPF и обильно намажьте им все тело, особенно его самые нежные места. А еще постарайтесь сильно не разглядывать окружающих, ну не принято это. Если уж желание кого-то изучить велико, делайте это осторожно, чтобы никто не видел. К примеру, надев очки и делая вид, что читаете книгу или журнал. Страницы только перелистывать не забывайте.

Еще бывает, у новичков мужчин от обилия голых женских тел начинает вздыбаться их естество. И показывать этого не надо. Лучше лечь на живот и подождать, когда чувства остынут.

И обязательно убирайте за собой мусор.