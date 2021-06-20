Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 июня 2021: заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 20 июня 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 111 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 50,3 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 53 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 3244 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 885,6.

На курортах Кубани – активный курортный сезон. В Анапе, Геленджике, Сочи и других городах строго соблюдают эпидемиологическую безопасность.

В местах общего пользования, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, нанесена сигнальная разметка для соблюдения социальной дистанции. В отелях и санаториях постоянно проводится профилактическая дезинфекция. Базы приема обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты.

Для отдыхающих установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха рециркуляторами.

В Сочи продолжается выездная вакцинация сотрудников санаторно-курортной сферы, ресторанов и кафе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 19 июня 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 24 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 19 июня 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 человека.

Коронавирус в Сочи 19 июня 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 человек.

Коронавирус в Геленджике 19 июня 2021

В Геленджике за последние сутки выявлен 1 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 19 июня 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 19 июня 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 человека.