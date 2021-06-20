Грозит ли Краснодарскому краю сильнейшая пыльная буря, как в Калмыкии и Дагестане

На город опустился мрак Фото: София ФОМЕНКО

Краснодар окутан пылью. Оказывается, вчера 19 июня, микрочастицы принес с собой ветер со стороны Ставропольского края. Даже не сверяясь с датчиком загрязнения воздуха, в этом можно было воочию убедиться.

На самом деле, зародилась буря далеко за пределами страны, в Пакистане. Синоптики предупреждали, что она доберется до Астрахани, Калмыкии и Дагестана, грозя разрушительными последствиями. Но воздушные потоки закружили так, что эти регионы буря обошла стороной, обосновавшись на Ставрополье. А затем ее последствия дошли и до Краснодара.

По опыту соседних регионов, известно, что это весьма неприятное явление. Для зарождения пыльной бури требуются ветер (10-20 м/с) и жара. Из-за сухой погоды земля высыхает, давая сырье для явления. Ветер вызывают перепады атмосферного давления.

В мае стихийное бедствие накрыло Астрахань, Дагестан и Калмыкию Фото: ТАСС

При правильных условиях в воздух поднимаются тысячи микрочастиц, формируя плотную тучу. Ее цвет зависит от типа почвы. Буря может длиться несколько дней, но чаще заканчивается за пару часов.

Пыльные бури возникают на разных континентах. В 525 г. до н. э. одна из таких стала причиной гибели 50 000 солдат персидского царя Камбиза.

Краснодарскому краю, особенно, ее горно-лесистой части пыльные бури вряд ли страшны. Кубань лишь может отдаленно ощутить последствия катаклизмов, подобные тем, что были вчера, творящихся в соседнем регионе.