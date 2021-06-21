Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июня 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 июня 2021: начался стремительный рост

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 июня 2021
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Светлана Турьялай

Фото: Светлана Турьялай

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 июня 2021. В регионе развернуты больше 200 пунктов вакцинации от коронавируса. Однако прививочная кампания идет ни шатко, ни валко. Необходимый для полной победы над эпидемией коллективный иммунитет получить не удается. Жители неохотно соглашаются на укол. Как следствие, в регионе снова начался стремительный рост зараженных. За сутки, 21 июня, в крае зарегистрированы еще 116 новых случаев. Вчера это были 109 человек.

А тем временем, на побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 21 июня 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 24 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 21 июня 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 4 человека.

Коронавирус в Сочи 21 июня 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 8 человек.

Коронавирус в Геленджике 21 июня 2021

В Геленджике за последние сутки выявлен 1 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 21 июня 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 21 июня 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 1 человека.

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Краснодарском крае 2021: последние новости