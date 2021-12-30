Работник цеха получил медаль МЧС за спасение стариков-инвалидов

Александр Чернуха вывел своих престарелых соседей из огня. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Александр Чернуха в феврале 2021 года спас своих соседей. Пожилая пара Арсентьевых из поселка Дружелюбный под Краснодаром крепко спала, когда на их дворе начался пожар. В это утро Александр встал рано и увидел дым, идущий во стороны их дома. Мужчина быстро собрался и побежал к старикам, в это время его жена вызывала спасателей. Когда Александр добрался до дома, то увидел, что горели хозяйственная постройка, автомобиль и навес.

- Я зашел в дом, разбудил соседей и помог им выбраться, - рассказал Александр Чернуха. – До прибытия пожарных попытался сам потушить все, но не смог.

Александр привел в свой дом стариков, пока пожарные боролись с возгоранием. Почти час спасатели заливали огонь. До вечера старики оставались у неравнодушного соседа. Лишь вечером муж с женой уехали в свою квартиру в Краснодар.

- Это мой первый пожар и, надеюсь, что последний, - признается Александр. – За себя я не боялся, а вот если бы погибли люди, - это действительно было бы страшно.

Сам Александр Чернуха о своем героическом поступке рассказал не сразу. За него это сделали очевидцы. Они прислали письмо в МЧС и попросили наградить мужчину за спасение одиноких Арсентьевых.

"Прошу наградить Сашу за спасение людей из пожара на улице Вишневой. Своими силами он пытался бороться с пожаром и приютил стариков у себя дома", - писала жительница Краснодара Вера Кибалка.

В конце декабря работник цеха по сборке металлопластиковых окон Александр Чернуха получил заслуженную медаль МЧС «За содружество во имя спасения». Награду ему вручил Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

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