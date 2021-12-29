Погода в Сочи на 31 декабря 2021: озвучен окончательный прогноз синоптиков

Какая будет погода в Сочи на 31 декабря 2021 года. Фото: Галина КОПЫЛОВА

Сочи - тропический город, потому 31 декабря здесь почти никогда не бывает по-зимнему холодно. Но многие жители и туристы, приезжающие на курорт, все же верят, что небесная канцелярия сжалится и создаст праздничное настроение. Сообщаем, какая будет погода в Сочи на 31 декабря 2021 года.

По прогнозам синоптиков, зимняя сказка ожидается только в горах. Поэтому, если хотите водить хороводы у елки под снегопадом и купаться в сугробах, то смело езжайте на Красную Поляну. Там как раз в новогоднюю ночь температура упадет до нуля, будет срываться снег. А, если поднимитесь на вершину, то утонете в снегу - его там уже порядка 20 сантиметров.

Что же касается самого Сочи, то температура в новогоднюю ночь будет около +6-8 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +12-14 градусов. Как удалось узнать «КП» - Кубань», при этом 31 декабря ожидается ясная погода, а вот 2022-й начнется с проливных дождей, которые зарядят дня на три.

КСТАТИ

Какие рекорды были на Новый год

Согласно данным в архивах метеорологов, на курорте комфортная погода далеко не всегда. Известны в истории случаи, когда в городе зафиксировали небывалые отметки.

- Самый теплый Новый год был в 1923 году. Тогда температура поднялась до +19,3 градуса. Это притом, что норма среднемесячной температуры декабря +8,3°, - говорят «КП» - Кубань» в метеослужбе. - А вот непривычно холодным 31 декабря был в 1936-м. Тогда было минус 7,5 градуса.

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