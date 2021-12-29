У Аллы Пугачевой умер близкий человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева девять лет спасала жену композитора Алексея Малахова от глиобластомы. Она помогала семье маэстро с лечением от рака его супруги Светланы Малаховой. Примадонна отыскала хорошую клинику в Италии, куда ездила на процедуры жена композитора. После того лечения у женщины началась ремиссия.

Но болезнь все же вернулась три года назад. И сейчас беда постучалась в дом Малаховых, сообщает сайт kp.ru. Композитор рассказал о постигшем его горе.

- Супруга боролось со страшным онкологическим заболеванием.... Я ненавижу все эти слова: «Соболезную и земля пухом». Как будто луч солнца ушел навсегда, - сообщил музыкант о трагедии в семье у себя в соцстеях. - Ты всегда будешь в моем сердце. Я не знаю, что писать, я никогда не терял любимых людей! Ты моя единственная, первая и последняя любовь, часть моей жизни, моего сердца и мать нашей дочки.

Когда у Светланы Малаховой диагностировали рак, Алексей нашел лучших специалистов в Киеве, которые пытались спасти женщину. Но все усилия оказались тщетны.