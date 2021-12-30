Рэп про коронавирус под песню «Наутилуса» зачитали врачи из Краснодара

Медики призвали вакцинироваться. Скриншот с видео @elenakhuako

Краснодарские врачи поликлиник №7 и №1 записали рэп с призывом о вакцинации. Строчки сочинили сами и зачитали под песню «Наутилуса».

- Скованы одной цепью, связаны одной целью, - мощно поют медики в припеве, при этом сковав друг друга одной цепью. Так они продемонстрировали непростое время пандемии.

На первом плане в клипе снялась Елена Хуако. Она работает психиатром в специализированной психиатрической больнице №7. В этом учреждении уже два года медики борются с COVID-19. Остальные 14 медиков облачены в коронавирусные костюмы, в которых видно лишь глаза.

Медики в песне призывают вакцинироваться и показывают кадры из реальных будней поликлиник.

- Богатый мажор или дедушка бедный, от вируса нет никому послаблений… Товарищ, медлить больше нельзя, "Спутник" от ковида спасает тебя, сделать прививку минутное дело, вакцинируйся смело, - поется в песне врачей.

Ролик быстро завирусился в сети и уже набрал десятки тысяч просмотров.

Врачи этой песней хотели сказать, чтобы жители уважали труд врачей, берегли себя и привились, чтобы справиться с заразой.

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