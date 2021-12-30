Обрушится ледяной дождь: каким районам Краснодарского края угрожает стихия

Ледяной дождь пройдет лишь на севере региона. Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Неприятный сюрприз приготовила погода для жителей Кубани в преддверии Нового года. Последние дни декабря были спокойными, ветер дул слабый, дождь прекращался, не успев начаться. Так что последствий стихии как таковых и не было, лишь на побережье некоторые улицы подтопило. Но 30 декабря региону угрожает непогода - прогнозируется ледяной дождь. «КП» - Кубань» выяснила, каким районам Краснодарского края нужно подготовиться к стихии.

- Ночью и утром по северу Таганрогского залива Азовского моря прогнозируем ледяной дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также непривычные осадки ожидаются в Ейском и Щербиновском районах. На время непогоды спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию. По возможности лучше не выезжать из дома.

- Дождь ожидается по всей территории региона. В предгорьях и горах возможен мокрый снег, - уточняют в краевом гидрометцентре. - Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

При этом температура воздуха ночью будет варьироваться от +3 до -2 градусов. В юго-западных районах теплее 0...+5. Днем воздух прогреется до +2...7 градусов, в южной половине края - 9-14 выше нуля.

- В горах ночью морозно. Температурные значения упадут до минус 8 градусов. При этом в дневные часы будет 0-5 выше нуля, - добавляют синоптики.

На Черноморском побережье 30 декабря ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем потеплеет до +11...16°.

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