Дорогие обнимашки: 72 тысячи рублей платят за теплый прием гостей в кафе Краснодара

Необычная вакансия появилась в Краснодаре Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Заманчивая вакансия появилась в Краснодаре. На интернет-площадке ищут «обнимателя». Рассматриваются кандидаты разного возраста - подойдут юноши, девушки, не откажут и тем, кому за 45. При этом опыт работы совсем не требуется.

- Наше кафе - это место, где люди могут расслабиться, забыть о работе и суете, попить вкусного горячего чаю и просто пообщаться в непринуждённой обстановке. В кафе каждый человек может воспользоваться услугами обнимателя, чтобы получить моральную поддержку и теплоту! – говорится в сообщении.

Скриншот с avito.ru

Объявление разлетелось по соцсетям. Оно за пару дней набрало больше 10 тысяч просмотров. Многие предположили, что это безобидная шутка, так как даже не указано название кафе. Да и в нынешних условия, удивительно, не требуют сертификат о вакцинации.

«КП» - Кубань» попыталась проверить, действительно кафе требуется такой сотрудник. Но, к сожалению, до автора объявления дозвониться не удалось – телефон оказался выключенным. Не исключено, что мобильник вырубили из-за вала звонков от желающих получить работу мечты.

К слову, полистав соцсети, выяснилось, что такая услуга действительно есть и она совсем не нова. Многие активно продвигаются, как профессиональные обниматели. Они позиционируют себя своеобразными друзьями на час, которые стабилизируют эмоциональное состояние человека в сложный период.

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