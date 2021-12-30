Туманный Альбион. Фото потрясающего Краснодара, окутанного дымкой

Туман окутал город. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Краснодарцам больше всего хотелось бы увидеть снег перед Новым годом, но улицы вновь окутал туман. Он начал опускаться на город еще накануне вечером. А пика достиг утром 30 декабря. Синоптики говорят, что пелена образовалась из-за перепада температур. Ночью в городе холодно, зато днем воздух значительно прогревается.

Казалось, что утренний туман быстро рассеется, но он продержался до полудня и, вероятно, не сдастся до вечера.

Видимость на улицах значительно упала. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Вот так сейчас выглядит район «Солнечного острова». Здесь рядом водоем, сквозь туман не видно ничего.

Вместо снега перед Новым годом на Краснодар опустился густой туман. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Несмотря на мрачную погоду, краснодарцы вышли на улицы. Они гуляют с детьми и торопятся закончить предновогодние дела.

Особенно густым туман оказался вблизи водоемов. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Густой туман осложнил работу Краснодарского аэропорта. Сейчас на прилет задержано 9 рейсов. Четыре самолета ушли на запасные аэродромы – из Сургута и Москвы в Анапу, из Уфы в Ростов-на-Дону, из Еревана в Минеральные воды.

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