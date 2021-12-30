Футболисты Галицкого стали самыми дорогими в России

Самые дорогие футболисты Сергея Галицкого. Фото: fckrasnodar.ru

Сразу два футболиста ФК «Краснодар» вошли в десятку самых дорогих спортсменов Российской премьер-лиги. Нападающий Джон Кордоба, который подписал контракт с «быками» в этом году, оценивается в 17 млн евро, а вратарь "горожан" Матвей Сафронов – в 16 млн евро. Причем последний за полгода «подорожал» на трансфертном рынке на 2 млн евро, передает Transfermarkt.ru.

Также 22-летний голкипер «Краснодара» стал самым дорогим российским игроком в мире, уступив первую строчку Александру Головину из «Монако».

Все это происходит на фоне критики футболистов краснодарского клуба. Местные жители возмущаются непомерно высокому уровню зарплат спортсменов и низкому качеству их игры.

- Они по мячу попасть не могут, а зарабатывают, как люди за всю жизнь, – негодовали краснодарцы.

Известно, что за 12 месяцев Сергей Галицкий потратил на зарплаты футболистов 2,25 миллиарда рублей. Это один из самых высоких показателей в РПЛ. Больше всего в клубе получают иностранные футболисты. Поляк Гжегож Крыховяк еженедельно зарабатывает около пяти миллионов рублей, за год набирается кругленькая сумма - 259 млн. Французский полузащитник Реми Кабелла недалеко от своего коллеги. За игру в «Краснодаре» ему платят 238 миллионов в год. А вот доходы российских «быков» отстают. Самым высокооплачиваемым стал Алексей Ионов. Он получает 117 млн рублей в год. По 81 млн «капает» на счета Юрия Газинского, Евгения Чернова и Евгения Городова.

На их фоне бедновато смотрится главная звезда «быков» Матвей Сафонов. Голкиперу платят всего 40 млн рублей.

СПРАВКА

Нападающий Джон Кордоба пришел в «Краснодар» в июле 2021 года. По контракту, он будет выходить на поле за «быков» до 2025 года. Кордоба успел блеснуть в немецких клубах. Так, в «Кельне» в 86 матчах он забил 37 мячей и отдал 8 результативных передач. За полгода 28-летний футболист сыграл 16 матчей за "горожан". В ворота противника спортсмен смог положить 6 мячей и отдать 4 передачи.

Воспитанник «Краснодара» 22-летний Матвей Сафонов подписал долгосрочный контракт с «быками» в 2019 году. До этого он успешно выступал за молодежную сборную России, дошел до 1/16 финала юношеской лиги УЕФА. Во второй половине сезона 2018/2019 стал основным вратарем команды, отыграв в разных турнирах 22 официальных матча, из которых 8 оказались сухими. Его уверенная игра стала важной частью исторического успеха «Краснодара» - команда впервые пробилась в групповой этап лиги чемпионов осенью 2020 года, оставив позади греческий ПАОК.

Личная жизнь Сафонова сопровождается скандалами. Спустя три месяца после рождения дочери его жена заявила о разводе, рассказав о его изменах. Позже стало известно о новой избраннице краснодарского голкипера.

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