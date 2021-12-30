Пробки в сторону Сочи 30 декабря 2021: перед Новым годом ситуация на дорогах обострилась, как летом

Ситуация на дорогах Сочи обострилась

Новый год вот-вот постучит в дома, а вся страна уйдет на долгожданные праздничные каникулы. Кто-то останется дома встречать 2022-й в семейном кругу, ну а кому-то по душе – отдых вдали от родного региона. В одном из главных курортов Кубани, например, уже почувствовали наплыв туристов - длинные пробки в сторону Сочи 30 декабря 2021 года выстроились на дорогах.

Так, встала федеральная трасса М-4 "Дон". И ситуация, похоже, ничем не отличается от транспортного коллапса летом - пробки в сторону Сочи 30 декабря 2021 выстроились, как и в теплый курортный сезон.

- Очереди! Как летом! На заправках, везде! - сообщает один из жителей в социальных сетях.

Пробки в сторону Сочи 30 декабря 2021 - не единственная проблема для туристов. Добраться на Кубань мешают и погодные условия. Так, в аэропорту Краснодара задержаны 14 авиарейсов из-за накрывшего город тумана. Еще девять самолетов отправлены на запасные аэродромы.

Краснодар не отстает по длинным утомительным пробкам в преддверии Нового года. Буквально три дня назад на дорогах краевого центра заторы достигали 10 баллов.