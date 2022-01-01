Погода на Рождество 2021 в Краснодаре: публикуем прогноз синоптиков

Погода на Рождество 2021 в Краснодаре. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода на Кубани переменчивая. Но все-таки, говорят синоптики, настоящая зима будет. Причем, по прогнозам, снежную картину на улицах жители Краснодара смогут увидеть уже 7 января. Причиной тому станет циклон, которые превратит дождь в снежные хлопья. Рассказываем, какой будет погода на Рождество 2021 в Краснодаре.

Начать следует с того, что синоптики не любят обнародовать долгосрочные прогнозы. Как говорят метеорологи, они имеют большую погрешность и чаще всего обозначаются показателями «выше нормы» или «ниже нормы».

Погода на Рождество 2021 в Краснодаре порадует многих. 6 января в городе преимущественно без осадков, однако в предгорных и горных районах ожидается мокрый снег. Температура в дневные часы будет приближена к нулю.

А вот в ночь на 7 января, когда тысячи православных отправятся в храмы и церкви, чтобы провести рождественскую службу, в кубанскую столицу придет похолодание. Морозно будет даже днем - по данным метеорологов, температурные отметки будут колебаться в промежутке -1...+2 градуса.

При этом синоптики прогнозируют усиление ветра. А это значит, что погода будет ощущаться иначе. Так что, отправляясь на рождественские службы в храмы, одевайтесь теплее и не забывайте про маски. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности.