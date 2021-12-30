В Туапсе взорвался бытовой газ в многоэтажном доме

Взрыв прогремел в многоэтажном доме. Фото: скриншот видео

Бытовой газ взорвался в Туапсе на улице Фрунзе 30 декабря во второй половине дня. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел на втором этаже жилого дома и выбил окна. После этого вспыхнул огонь. Пожар охватил квартиру, где все и произошло.

По информации МЧС по Краснодарскому краю, 24 человека были эвакуированы. Один пострадал.

- Сообщение о происшествии поступило в 15:43. Спасатели потушили пожар в квартире на втором этаже на площади 30 кв. м, - отметили в пресс-службе МЧС по региону.

Причины взрыва уточняются. На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.