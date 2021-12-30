Салют на Новый год в Анапе 31 декабря 2021-2022: будет что-то невообразимое

Салют на Новый год в Анапе 31 декабря 2021-2022 будет грандиозным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ни один Новый год не обходится без фейерверка. Россыпь огней в ночном небе вызывает у зрителей ответный взрыв эмоций и чувство погружения в новогоднюю сказку. В Анапе готовят поистине грандиозный салют, который в праздничную ночь никого не оставит равнодушным.

Место для салюта на Новый год в Анапе 31 декабря 2021-2022 выбрали самое удачное – Центральный пляж. Все секреты устроители не стали раскрывать, чтобы остались сюрпризы, но с некоторыми моментами предстоящего шоу все же познакомили.

Празднество начнется с прощания с уходящим годом. В половину двенадцатого ночи на Центральном пляже появится фигура быка. И каждый желающий сможет лично отправить в прошлое все то, с чем хочет расстаться. Нужно будет всего лишь написать об этом на специальных листочках, которые приклеят на быка. После торжественной церемонии символ 2021 года уплывет за морской горизонт, а в небо взмоют 100 ракет, которые упадут в море на расстоянии в 50 метров друг от друга и через несколько секунд взорвут морскую гладь огненным фонтаном, снова взнесутся вверх и там уже озарят ночное небо.

Продолжение салюта на Новый год в Анапе 31 декабря 2021-2022 уже в 01:00 наступившего 2022 года. По сценарию, пиротехники запустят в общей сложности 2 500 тысячи ракет. Заряды будут разрываться на высоте около 200-250 метров над Центральным пляжем.

Спецэффекты салюта на Новый год в Анапе 31 декабря 2021-2022 должны поразить зрителей - высотные залпы будут сменять те, что создают сложные формы и рисунки. В анапском небе расцветут цветы и появятся сердца. Завораживающий эффект создаст одновременный выпуск 50 ракет, которые взорвавшись будут мерцать и искриться.

- Для интриги, сценаристы прописали несколько фальш-финишей. Это когда между залпами наступает достаточно длительная пауза и как только зрители начинают расходиться, в небо взмывают очередные струи огня, - пояснили в мэрии Анапы. - Обещаем, что благодаря подобным фокусам, создастся впечатление бесконечного удовольствия зрелищем.

Люди подумают, что салют длился не менее получаса, хотя на самом деле это не так.

Полюбоваться предстоящим салютом на Новый год в Анапе 31 декабря 2021-2022 можно будет с любой точки курорта. Одновременно это станет и отличной локацией для фотосессии.