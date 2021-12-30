Один человек пострадал после взрыва газа в Туапсе

Один человек пострадал. Фото: tuapse_info

Один человек пострадал после взрыва газа в пятиэтажном доме в Туапсе. Газ рванул на втором этаже. После взрыва начался пожар. Из дома незамедлительно эвакуировали 24 человека.

- Спасатели потушили огонь на площади 30 кв. м. Всего на месте работали 23 специалиста и 7 спецмашин. Причины происшествия устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте ЧП находятся сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по региону.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала, что взрыв газа произошел на улице Фрунзе в Туапсе.