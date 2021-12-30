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30 декабря 2021 14:18

«Дед Мороз пролетел!»: Ученые из Краснодара зафиксировали необычное сияние в небе

Передвижение «сказочного волшебника» заметили на высоте 300 километров от земли
Евгения СОРОКА
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Но увидеть Дедушку Мороза невооруженным глазом, говорят ученые, невозможно.

Но увидеть Дедушку Мороза невооруженным глазом, говорят ученые, невозможно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Маленькие жители Краснодарского края томятся в ожидании. Еще месяц назад каждый ребенок написал Дедушке Морозу письмо, рассказав ему о своих заслугах. И, конечно, все дети ждут, когда получат вознаграждение за примерное поведение, представляя, как в новогоднюю ночь над городом на санях летит Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, разбрасывая всем мальчикам и девочкам подарки. А ученые из Краснодара говорят, что уже засняли полет сказочного волшебника в небе.

- Телескоп Кубанского государственного университета научной кооперации ИПМ имени Келдыша РАН по заданию Роскосмоса зафиксировал полет Деда Мороза над Россией, - заявили в Роскосмосе.

Неужели зимний старец в этом году начал работать раньше?

- На самом деле мы зафиксировали полет космического комплекса «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») с астрофизической обсерваторией, который находится на орбите. Он был создан по заказу государственной корпорации «Роскосмос», - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов. - А предназначен этот объект для наблюдения астрофизических объектов.

Эти телескопы имеют не только очень хорошую чувствительность, но и огромное поле зрения. Это, в свою очередь, возможность наблюдать большие участки и в конце концов — все небо.

- Полеты «Спектр-РГ» всегда довольно красочные - в небе происходит очень яркое сияние. Потому мы решили в преддверии праздника пошутить, назвав это путешествие космического комплекса полетом Деда Мороза! - добавляет Александр Иванов.

Передвижение «сказочного волшебника» заметили на высоте 300 километров от земли. То есть увидеть его невооруженным глазом с земли невозможно. Но все может измениться, если верить в новогоднее чудо!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ