Краснодар окутали новогодние туманы

Туманы не спешат покидать Краснодар.

Похоже, новогодний туман не спешит покинуть Краснодар. Дымка сгустилась над городом вечером 29 декабря и продолжает окутывать город. Из-за тумана 30 декабря было отменено 14 рейсов на прилет, часть из самолетов отправили на запасные аэродромы.

К концу рабочего дня пелена вновь набрала силу. На улице заметно снизилась видимость. Туман усугубил и без того не радужную дорожную картину. Город увяз в 8-балльных пробках, которые традиционно появились в преддверии новогодних праздников.

По сообщениям синоптиков, 31 декабря туман никуда не денется из-за высокого перепада температур. Ночью похолодает до -2, зато днем воздух прогреется до +6.

- Ожидается небольшой дождь, будет туманно. Ветер подует северо-восточный, 4-9 м/с, - отметили в Краснодарском гидрометцентре.