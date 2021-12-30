Салют на Новый год в Сочи 31 декабря 2021-2022: праздничные фейерверки пройдут во всех районах города

Новогодние фейерверки запланированы во всех районах Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи заканчиваются последние приготовления к празднованию наступающего Нового года. Волнуются пиротехники, их мастерство должно подарить незабываемые впечатления всем зрителям независимо от возраста. Фейерверки на Новый год в Сочи 31 декабря 2021-2022 запланированы во всех внутригородских округах курорта.

«Комсомольская правда»-Кубань» узнала, где именно можно будет полюбоваться огненным шоу.

На курорте «Роза Хутор» запланирована масса праздничных мероприятий. Фейерверк озарит ночное небо после боя курантов. В первые секунды наступившего 2022 года в небо взмоют сотни снарядов, которые будут рассыпаться искрами и складываться в сложные фигуры. Фасад ратуши озарит лазерное шоу.

Горно-туристический центр Газпром также готовит нечто грандиозное. Огненные всполохи здесь раскрасят ночной горизонт сразу после обращения президента России.

В Олимпийском парке, наверное, будет самое масштабное светомузыкальное представление. Территорию парка украсили гирляндами и тысячи новогодних елок. 31 декабря парк будет работать с 13.00 и до 2 часов ночи. Пиротехники держат в секрете детали новогоднего салюта в Сочи 31 декабря 2021-2022, но заверили, что зрители будут забывать дышать из-за переизбытка эмоций.

Также праздничные фейерверки пройдут в нескольких сочинских отелях и загородных клубах.

Все празднества организованы с учетом санитарных требований Роспотребнадзора. На мероприятия под открытым небом будут пускать без предъявления QR-кода о вакцинации. Но чтобы насладиться зрелищем, необязательно ехать в самую гущу событий.

Со смотровых площадок Сочи открывается прекрасный вид на город и можно будет наблюдать за всеми огненными представлениями города.

Для любования отлично подойдут площадь Флага, горы Ахун и Батарейка и Южный мол. Кроме того, здесь получатся прекрасные фотоснимки на память о новогоднем салюте в Сочи 31 декабря 2021-2022.

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