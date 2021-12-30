Последствия взрыва газа в многоэтажке в Туапсе 30 декабря 2021: разворотило часть стены, кирпичами помяло машину

Мощный взрыв разворотил часть стены дома, балкон, двери и окна. Фото: tuapse_info

Взрыв газа в Туапсе прогремел 30 декабря во второй половине дня на улице Фрунзе. Последствия взрыва газа в многоэтажке в Туапсе 30 декабря 2021 опубликовали очевидцы.

По данным МЧС, из многоэтажного дома было эвакуировано 24 человека, есть один пострадавший. Предположительно, он является хозяином квартиры, где основательно рвануло.

- По информации медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает, у пострадавшего обгорели волосы на голове. Ему оказывают медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Взрыв был такой силы, что часть стены дома не выдержала. Последствия взрыва газа в многоэтажке в Туапсе 30 декабря 2021 неутешительны. Вместе с окнами и балконом фасад выкинуло на припаркованные автомобили. Вылетели двери в подъезде.

В причинах взрыва и последовавшего за ним пожара сейчас разбираются специалисты. Местные жители говорят о том, что газ рванул после заправки топлива. Его несколько недель не было в доме.

- Долго не было газа, сегодня его привезли и заправили. А через 40 минут раздался взрыв. Скорее всего, у хозяина квартиры газовая колонка была включена, - рассказал «КП» - Кубань» местный житель Валерий Хот. – Люди просто перестали контролировать технику безопасности из-за того, что в Туапсе постоянные перебои с газом. Его может не быть неделю, а может и месяц.

Сейчас проводится обследование квартир. Возможно, часть жильцов расселят. Последствия взрыва газа в многоэтажке в Туапсе 2021 ликвидируют.