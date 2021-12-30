Жена нового мэра Новороссийска ошеломила новогодним признанием

Елена Кравченко поделилась со своими подписчиками новогодним фото. Фото: https://www.instagram.com/kravchenko_e_l/

Супруга нового мэра Новороссийска Андрея Кравченко Елена к Новому году подготовилась основательно. Счастливая жена и мама трех дочерей успела сделать все, что планировала. О чем рассказала своим подписчикам в инстаграме. Первая леди Новороссийска ошеломила подписчиков новогодним признанием:

- Мой план подготовки к Новому году выполнен, - призналась Елена Кравченко. – Елку нарядила, украсила дом, купила подарки близким и родным. Подготовила новогодний сценарий, продумала новогодний стол, выбрала наряд себе и детям, включила новогоднюю музыку.

С подписчиками супруга мэра Новороссийска поделилась и красивым новогодним фото. Эффектная блондинка в бежевом платье сидит на огромных коробках с подарками.

- Супер план и крутая фотка, - посыпались комментарии от подписчиков.

Кстати, Елена Кравченко не только прекрасная мама, но и спортсменка. Первая леди Новороссийска готовится к соревнованиям по бодибилдингу и много часов проводит в спортзале.