Катастрофа городского масштаба. На Кубани река может смыть целый микрорайон

Река добирается до домов в Апшеронске.

Жители переулка Ротного в Апшеронске уже несколько лет сидят в своих домах, как на пороховой бочке. К их району подбирается горная река Пшеха, которая после обильных дождей сносит все на своем пути. Она постепенно поменяла свое русло, и теперь ее грозное течение подмывает берег, на котором стоят несколько десятков домов. Ближайшие здания уже всего в 30 метрах от обрыва, и каждый день расстояние уменьшается.

- Пшеха подступает к домам очень быстро, ежегодно смывает больше 10 метров берега. Раньше она протекала вдали от нас, там был сосновый лес, от него почти ничего не осталось. Теперь мы боимся, что наши дома унесет, и мы останемся без жилья, - рассказала «КП» - Кубань» местная жительница Марина Кошелева.

Каждый год береговая линия уменьшается на 10 сантиметров

Вопросы берегоукрепления на этом участке реки местные жители поднимали не раз. Но достучаться до министерств и чиновников оказалось делом непростым. Письма и обращения летели в разные инстанции, но сдвинуть дело не получалось. В 2020 году после обращения в администрацию Апшеронского района была создана комиссия. Специалисты обследовали русло Пшехи и выявили три проблемных участка, среди которых переулка Ротного не оказалось.

- Обращения от руководства Апшеронского района, администрации Апшеронска и проживающих в переулке Ротном жителей о складывающейся неблагоприятной ситуации в Кубанское бассейновое водное управление на момент проверки не поступало, - отметили в ведомстве. – Также не поступала заявка на софинансирование работ от министерства природных ресурсов Краснодарского края.

С тех пор прошел год. Вода все это время не дремала. Она уносила новые и новые пласты грунта. Особенно сильно Пшеха активизировалась весной и осенью во время паводков. В декабре местные жители обратились за помощью к губернатору Краснодарского края. Только после этого районные власти начали собирать документы.

- На днях мы получили геологическое заключение и техническое решение. После Нового года два документа отправим в министерство природных ресурсов Краснодарского края, чтобы начать работы по берегоукреплению, - отметил главный специалист отдела по вопросам ГО и ЧС Апшеронска Владимир Никитенко. - Сейчас смыло большой участок береговой линии. Чтобы приостановить процесс, мы собрали бумаги. У нас есть аварийно-спасательный отряд, который ведет мониторинг данной береговой линии. В ближайшее время подъема воды не предвидится.

По словам Никитенко, остановить воду можно двумя способами – или укрепить берег огромными валунами, или выпрямить русло реки. Но какой вариант будет выбран, пока сказать трудно.

- Все эти работы должны согласовываться. Внизу по течению у нас стоит плотина, а любое выпрямление реки увеличивает поток скорости воды, - рассказал специалист.

Жители боятся, что река заберет их дома

Сколько времени уйдет не согласование и выделение денег на работы, не берется сказать никто. Между тем местные жители со страхом ждут весны.

- Зимой вода спокойная, но как только начинается таяние снега в горах, то река поднимается. Еще год-два – и спасать будет нечего. Нам важно, чтобы работы уже начались, иначе река окончательно захватит все вокруг, - говорит Марина Кошелева.