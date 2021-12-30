Мандарины текут рекой. Почему на границе с Абхазией перед Новым годом «оранжевое золото» взлетает в цене

Перед Новым годом мандарины резко растут в цене Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тачкист – это не профессия. На границе России и Абхазии это просто сезонная работа, которой во время «золотого урожая» мандаринов занимаются почтенные аксакалы, ворчливые бабушки, студенты и ученики старших классов. Да и жители России едут собирать мандарины в Абхазию. Кто-то подзаработать на цитрусовых. Кто-то затариться на новогодние праздники.

Почтенный Ямал на своей тачке вышел в очередной рейс и прикатил урожай мандаринов и хурмы с личного приусадебного участка.

Ямал торгует мандаринами, хурмой и лимонами уже много лет Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- Ямал, у вас большой мандариновый сад?

- Нет, крохотный - деревьев сто. Плюс чуть-чуть фейхоа – деревьев двадцать, ну и хурма…

Ямал делает выходы в Россию со своими мандаринами два раза в неделю. Пока не продаст партию, ночует у друзей.

- Идеально, когда ко мне подходят и покупают все сразу, тогда беру выходные дни, - говорит он.

На границе мандарины стоят в среднем 40 рублей за килограмм, в Сочи примерно столько стоит картошка размером с мандарин. Правда, у «одиночной» бабушки или дедушки можно прикупить и по двадцать пять, если брать «сразу все».

- Ямал, говорят, в этом году в Абхазии не очень-то уродились мандарины?

- Да, прошлый год было лучше, но все равно, на всю Россию хватит. Если бы оптовые перекупщики меньше накручивали цены и снизили таможенные сборы на мандариновый сезон, то, думаю, и в Москве абхазские мандарины продавались бы рублей по 60. Ну, максимум 65, - размышляет черноволосый мужчина.

Торговая точка у границы Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Тем временем, по прогнозам Минсельхоза Абхазии, урожай цитрусовых в республике в 2021-м будет меньше прошлогоднего почти в два раза, а кабинет министров установил закупочные цены на цитрусовые: мандарины и апельсины 21 рубль, лимоны 20 рублей за кило.

Но только перед Новым годом цены все же ломят даже на закупке. А уже потом «перенос фруктов» через границу цены практически удваивает. По официальным данным, на середину октября из Абхазии вывезли 100 тонн цитрусовых, однако с учетом «баульщиков» и сумочников эта цифра наверняка больше.

Мешками мандарины везут в Сочи из Абхазии Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- Ты пойми, - говорит «тачкист» Ямал. – Для мандаринов важно не попасть под морозы, ибо они долго не хранятся. Естественно, частные перевозчики все эти издержки закладывают в цену, плюс пошлины, плюс на стационарных постах намекают, что надо бы делиться мандаринчиками. Отсюда и цены в Москве. Вчера кум звонил: наши мандарины в Выхино под сто рублей стоят.

Пока мы разговаривали с Ямалом, чуть в сторонке стоял мужчина, и, видимо, прислушивался, как хозяин сада расхваливал мне свои мандарины. Не знаю, где Ямал нахватался таких слов, но реклама сработала. Когда я уходил, то, краем глаза увидел, как у моего знакомого товарищ, что стоял в сторонке, скупил все мандарины вместе с ящиками и пакетами, полностью освободив «мандариновую» тачку. Впрочем, ничего страшного, у Ямала оставались еще ящики с хурмой. Но не прошло и двадцати минут, хурму тоже скупили «мелким оптом» - Новый год же на носу.

Ямал теперь будет с размахом отмечать праздники – перед Новым годом продал тонны мандаринов. На стол с красной икрой и дорогим игристым уж точно заработал.