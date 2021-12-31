Нарушит диету. Чем порадуют тигра из краснодарского зоопарка на Новый год

Рагдай - белый тигр из краснодарского "Сафари-парка" Фото: Юлия ЧУБАКОВА

2022-й год пройдет под покровительством голубого водяного тигра. Астрологи утверждают: хищник принесет людям успех и удачу.

"Комсомолка" узнала, как готовится к праздникам символ года из краснодарского сафари-парка.

Вот уже 10 лет здесь живет голубоглазый красавец - белый тигр Рагдай. Его привезли в сафари-парк еще в 2011 году из Новосибирска.

Хищник весит около 230 килограммов Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Хищник является представителем редкого вида. Сегодня в мире осталось всего шесть тысяч особей этой породы.

- Белый окрас шерсти - это мутация, - рассказывает экскурсовод сафари-парка Татьяна. - Белые тигры появились путем скрещивания родственных особей - белого тигра-отца и его "рыжей" дочери. Чаще всего белых тигров можно встретить в зоопарках или заповедниках - они занесены в Красную книгу.

Сегодня хищник из краснодарского сафари-парка живет в просторном вольере. Возле него всегда собираются десятки людей: дети и взрослые завороженно смотрят на величественного хищника, который грациозно разгуливает по вольеру.

- Для тигра здесь созданы все условия, - делится с "КП" - Кубань" сотрудник зоопарка. - Он прекрасно приспособлен к нашему климату - ему комфортно и зимой, и летом. Каждый день Рагдая осматривает ветеринар, поэтому со здоровьем у нашего хищника тоже все в порядке!

Рагдай - символ 2022 года Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Кормят Рагдая один раз в день - по вечерам. Хищник питается мясом, молоком, зеленью, яйцами и кроликами. За неделю тигр съедает 8-12 килограммов свежего мяса.

- Рагдай, как и полагается белым тиграм, ест шесть раз в неделю. В пятницу у него - разгрузочный день Это требуется для поддержания его физической формы, - рассказывает ветеринар парка.

Однако в эту пятницу, 31 декабря, Рагдаю придется нарушить диету - его ждет настоящий новогодний подарок. Сотрудники зоопарка готовят для него торт из отборного мяса.

- Мы любим радовать наших животных, - признается экскурсовод сафари-парка. - На все праздники мы устраиваем для них сюрпризы и дарим подарки. Оставить Рагдая без внимания в Новый год мы просто не можем - сделаем для него мясной торт или выложим какую-нибудь карикатуру.

Но на новогодние праздники Рагдай, как и сотрудники парка, отдыхать не собирается - продолжит радовать посетителей.